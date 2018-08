Streit in Bremen eskaliert

Drei Männer prügeln auf Imbissbesitzer in Huchting ein

Am Donnerstagabend brach vor einem Schnellrestaurant in Huchting ein Streit aus. Drei Männer gingen auf den Imbissbesitzer los. Am Ende schlugen sie mit Baseballschläger und Stühlen aufeinander ein.