Die Frau wurde in der Straße Am Wall von den Männern ausgeraubt. (Björn Hake)

Bei einem Überfall auf eine 36-Jährige haben drei Männer am Donnerstagmorgen ein Smartphone, Bargeld und eine EC-Karte erbeutet. Laut Polizei Bremen war die Frau gegen 4.15 Uhr auf dem Herdentorsteinweg unterwegs, als ihr die Täter zunächst Anmachsprüche zuriefen. Die 36-Jährige gab den Männern jedoch zu verstehen, dass sie kein Interesse an den Annäherungsversuchen habe. Die Männer folgten ihr daraufhin in die Straße Am Wall, wo ihr mindestens einer der Männer unter anderem ans Gesäß fasste und ihr anschließend die Handtasche entriss. Die Männer entnahmen daraus die Wertsachen und flüchteten.

Einer der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, sehr dünn und war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Er sprach gebrochenes Deutsch. Die anderen beiden Täter konnte die Frau nicht näher beschreiben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen.