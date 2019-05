Nach einer Schlägerei in Hemelingen nahm die Polizei zwei 27-jährige Bremer fest. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein 28-Jähriger ist am Donnerstagabend nach einer Schlägerei in der Arberger Straße in Hemelingen mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Bremer war etwa um 21.20 Uhr zusammen mit seinen Freunden auf dem Nachhauseweg von einer Feier mit drei Männern in Streit geraten. Offenbar, so vermutet die Polizei, erhielt er dabei mit einem Gegenstand einen Schlag auf den Hinterkopf und stürzte zu Boden. Daraufhin schlugen und traten die drei Männer auf Brustkorb und Kopf des 28-Jährigen ein, der vorübergehend das Bewusstsein verlor.

Weil zwei Männer, die die Schlägerei beobachtet hatten, zu dem Tatort eilten, entfernten sich die Täter. Die beiden Zeugen verfolgten das Trio. In der Straße Vor dem Esch trafen sie aufeinander. In der Zwischenzeit hatten sich die drei Männer mit Steinen und einer Holzlatte bewaffnet. Herbeigerufene Polizisten trennten die Gruppen schließlich und nahmen zwei der drei Tatverdächtigen fest. Es handelt sich um zwei 27-Jährige.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 04 21/362 38 88 zu melden.