Der Prozess um den Zigarillo-Diebstahl hätte schon im März laufen sollen, wurde aber von der Pandemie unterbrochen. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Der Deal waren Geständnisse gegen Bewährungsstrafen und so ist es auch gekommen. Das Landgericht hat am Donnerstagvormittag drei Männer im Alter von 34, 39 und 40 Jahren wegen ihrer Beteiligung am Diebstahl von insgesamt 157.500 Stangen Zigarillos der Marke „Pall Mall“ im Gesamtwert von 3,4 Millionen Euro aus einem Lagerraum der Firma Brinkmann verurteilt. Die groß angelegte Tat war Ostern 2014 geschehen. Zuvor hatten sich alle Beteiligten darauf verständigt, dass die Angeklagten aussagen, was das Gericht zu ihren Gunsten werten würde.

Mit einem Jahr und neun Monaten die höchste der jeweils mit einer zweijährigen Bewährung ausgesetzten Haftstrafen bekam der 34-Jährige. Ihn verurteilte die Kammer wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Der Mann hatte gestanden, sowohl beim Abtransport eines Teils der Beute beteiligt gewesen zu sein und die Suche nach zwei Lagerorten organisiert zu haben. Das bewertete die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer und später auch das Gericht als „wesentlichen Beitrag zur Tat“. Zudem erhält er die Auflage, zwei Jahre lang 30 Euro pro Monat zu zahlen. Die 39 und 40 Jahre alten Angeklagten wurden wegen Hehlerei jeweils zu einem Jahr und fünf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Sie hatten ausgesagt, vom ersten Angeklagten wegen der Lager kontaktiert worden zu sein und später versucht zu haben, einen Teil der Zigarillos nach Bernau in Brandenburg zu verkaufen.

Gegen das Urteil können die Beteiligten noch Revision einlegen.