Auf mehren Abschnitten der Hafenrandstraße gibt es starke Schäden. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Hafenrandstraße muss saniert werden, soviel ist klar. Doch das soll nicht nur mit einer „oberflächigen Flickschusterei“ passieren, wie Verkehrssenator Joachim Lohse am Donnerstagnachmittag in der Sitzung der Deputation für Bau, Umwelt und Verkehr bekannt gab. Rund drei Millionen Euro wollen die Vertreter des Verkehrsressorts für eine „grundhafte Erneuerung der Straßen“ bereitstellen, wenn alles klappt, so Lohse.

Da das Thema nicht auf der Tagesordnung der Deputation stand, hakte der CDU-Deputierte Heiko Strohmann nochmals nach. Senator Lohse erklärte daraufhin, dass die Schäden an der Fahrbahn der Hafenrandstraße nach derzeitigem Stand sich nicht noch weiter verschlechtert hätten. Somit müsse die zulässige Höchstgeschwindigkeit an einigen stark beschädigten Teilstücken nicht auf Tempo 30 herabgesetzt werden.

Milder Winter mit wenig Frost

Bislang habe der milde Winter mit wenig Frost der Hafenrandstraße nicht so zugesetzt, dass sich der Zustand weiter dramatisch verschlimmert hätte, so Senator Lohse. Dennoch ist der Asphalt stark beschädigt. Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) hatte Anfang Dezember in einer dienstlichen Mail die betroffenen Beiräte und die Polizei von den beabsichtigten Tempolimits informiert, Verkehrsstaatsrat Jens Deutschendorf stoppte die Pläne dann umgehend.

Die Gelder für die Sanierungsarbeiten will Lohse aller Voraussicht nach aus dem Sondervermögen Infrastruktur bereit stellen. Das sei möglich, weil Gelder in diesen Nebenhaushalt, in dem für größere Maßnahmen sozusagen gespart wird, zurückfließen. In der nächsten Deputationssitzung im Februar will das Ressort dann darüber informieren. Die Arbeiten könnten im Sommer starten, wenn man wisse, wie groß die Schäden seien. Dann könnte es auch teilweise zu Geschwindigkeitsbegrenzungen kommen. Der inoffizielle Begriff Hafenrandstraße ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Straßen Hans-Böckler-Straße, Nordstraße und Bremerhavener Straße, die sich durch den Bremer Westen ziehen.