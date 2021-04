Die Polizei Bremen hat bei einer Großkontrolle tausende Verstöße gegen das Tempolimit festgestellt (Symbolbild). (Andreas Arnold)

5691 Verstöße in sieben Tagen: Das ist die Bilanz groß angelegter Verkehrskontrollen in der vergangenen Woche, wie die Polizei Bremen mitteilte. Die Bremer Polizei beteiligte sich damit an einer Aktion der europäischen Verkehrspolizeien und der Kommunen, bei der vor allem die Einhaltung des Tempolimits kontrolliert wurde.

Die Polizei Bremen maß demnach an 37 Stellen im Bremer Stadtgebiet die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, sie ahndete 3177 Verstöße an mobilen Kontrollstellen. Stationäre Blitzer hätten zusätzlich 2514 Verstöße registriert. Den Negativrekord führte ein Raser auf dem Breitenweg an: Er fuhr mit 127 Kilometern pro Stunde deutlich zu schnell. Ein anderer Raser fuhr 121 Kilometer pro Stunde auf der Neuenlander Straße in der Neustadt. Beide Verkehrssünder erwarten laut Polizei Bußgelder von mindestens 680 Euro, drei Monate Fahrverbot sowie Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg.

Kontrolliert hat die Polizei etwa auch an der Kirchbachstraße in Schwachhausen, dem Buntentorsteinweg in der Neustadt oder am Hasteder Osterdeich. Die Polizei weist darauf hin, dass überschrittene Tempolimits eine der Hauptunfallursachen sind - gegen sie möchte sie konsequent vorgehen.