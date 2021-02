Durch Quarantäne und zuletzt die Einschränkungen des Kita-Betriebs fiel immer wieder Betreuung aus. Deshalb sollen Eltern nun Beiträge erlassen werden. (Philipp von Ditfurth / dpa)

Für die Monate Januar bis März sollen Eltern in Bremen keine Kita-Beiträge bezahlen müssen. Das will der Senat an diesem Dienstag beschließen. Auch für Kinder an Ganztagsschulen sollen laut einer Senatsvorlage die Beiträge für das Mittagessen in diesen drei Monaten nicht gezahlt werden müssen.

Man wolle die Kita-Beiträge nicht einziehen, um Eltern in der Pandemie zu entlasten, heißt es in dem Papier. Schließlich sei es im Kita-Jahr 2020/21 immer wieder zu Ausfällen und Einschränkungen der Kinderbetreuung aufgrund der Pandemie gekommen. Dies werde auch absehbar noch so bleiben. „Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen – insbesondere auch das Auftreten der Virusmutationen – lässt keine rasche Entspannung der Lage erwarten“, heißt es in der Vorlage des Bildungsressorts für die Senatssitzung.

Ein ähnliches Bild zeige sich an Ganztagsschulen, wo es ebenfalls pandemiebedingte Einschränkungen gebe und Kinder infolgedessen nicht in der Schule am Mittagessen teilnehmen können. „Eltern wird damit ein hohes Maß an flexibler Reaktionsfähigkeit auf die sich teilweise täglich ändernde Infektionslage abverlangt, verbunden mit der Herausforderung, die Kinderbetreuung und -verpflegung privat zu organisieren“, heißt es in dem Papier.

Die Ausfälle von Betreuung und Mittagessen führten zu einer Situation, in der die Beitragserhebung in der gewohnten Weise nicht angemessen erscheine und von den Eltern auch nicht kritiklos akzeptiert werde. Durch den Erlass der Beiträge rechnet die Behörde mit insgesamt mehr als 2,9 Millionen Euro weniger Einnahmen für die drei Monate.