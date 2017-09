Die Raubüberfälle ereigneten sich am frühen Samstag- und Sonntagmorgen. Wie die Polizei mitteilt, traten in allen Fällen Gruppen von zwei bis drei Täter in Erscheinung, die ihre Opfer unvermittelt angriffen und zu Boden brachten. Als Beute nahmen sie geringe Mengen Bargeld und Mobiltelefone an sich.

Ein 56-jähriger und ein 35 Jahre alter Mann zogen sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Bei allen Vorfällen wurden die Täter als jugendlich beschrieben. Die Polizei hat die Streifentätigkeit und Kontrollen im Bereich Steintor als Folge nun erhöht. (wk)