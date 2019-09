Drei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. (Christian Butt)

Auf der Lilienthaler Straße in Horn-Lehe ist es am Freitagnachmittag um 14.35 Uhr zu einen schweren Verkehrsunfall auf Höhe der Kopernikusstraße gekommen. Laut Polizei kollidierten ein Laster mit einem Bus und mehreren Autos. Insgesamt wurden drei Menschen schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige Lasterfahrer verlor aus bislang ungeklärtem Grund die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in der Lilienthaler Heerstraße auf einen Audi auf. Anschließend streifte er vier weitere Autos und schon einen weiteren Wagen auf die Gleise der Straßenbahn. Dann fuhr der Laster in den Gegenverkehr und rammte einen Linienbus.

Die Lilienthaler Heerstraße ist noch für mehrere Stunden ab Kopernikusstraße gesperrt. Die Straßenbahnlinie 4 fährt derzeit nur bis Horn. Die Feuerwehr hat einen Baum gefällt, weil dieser drohte in die Oberleitung zu kippen. Laut Polizei wird die Linie aktuell durch Busse ersetzt, diese fahren aber eine abweichende Strecke. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren.

+++ Diese Meldung haben wir um 16:34 Uhr aktualisiert+++