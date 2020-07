In der Nähe des Antikolonialdenkmals in Schwachhausen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. (China Hopson)

Bei einer Schlägerei im Bremer Stadtteil Schwachhausen wurde ein 34-Jähriger verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Beamten um kurz nach 15 Uhr am Donnerstag zum Antikolonialdenkmal an der Hohenlohstraße gerufen, weil es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen war. Der 34-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. In der Nähe des Tatorts konnte die Polizei zwei Verdächtige im Alter von 29 und 35 Jahren stellen. Ein weiterer 35-Jähriger wurde ebenfalls festgenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlages dauern an. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter (0421) 362 3888 zu melden.