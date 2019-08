Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Christian Butt)

Auf dem Gelände eines Autohandels an der Industriestraße in der Bremer Neustadt ist es am Dienstagmittag zu einer größeren Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, sind dabei unter anderem Messer und Eisenstangen eingesetzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind drei Personen verletzt worden – eine davon schwer. Das Gelände wurde für weitere Ermittlungen der Polizei abgesperrt. Die Industriestraße ist vorübergehend nicht zu erreichen.

Die Industriestraße ist vorübergehend gesperrt. (Christian Butt)

Die Polizei stellte am Tatort gleich mehrere Tatverdächtige fest. Die Verletzten erlitten Stich- sowie Schnittwunden und sind von den Rettungskräften medizinisch versorgt worden, heißt es. Weitere Ermittlungen hat die Polizei aufgenommen aufgenommen. Hintergründe zur Tat sind derzeit noch nicht bekannt. (njo).