Bei einem Unfall in der Bremer Innenstadt sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kollidierten an einer Kreuzung zwei Autos. Der Wagen eines 70-Jährigen sei mit dem Auto eines 43-Jährigen zusammengestoßen, dabei habe sich das Fahrzeug des Älteren überschlagen. Ersthelfer befreiten den 70-Jährigen und seine 64 Jahre alte Frau aus dem Auto, beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der 43-Jährige wurde leicht verletzt. (lni)