Vor einer Diskothek am Rembertiring eskalierte die Situation. (Symbolbild) (Christina Kuhaupt)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 4 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern vor einer Diskothek am Rembertiring, das teilte die Polizei mit. Die Beteiligten gerieten in der Lokalität in Streit und verlegten diesen vor die Tür. Dort eskalierte die Situation und ein 20 und ein 26 Jahre alter Mann schlugen mit Fäusten und Gürteln auf einen 35-Jährigen ein. Dieser zog anschließend ein Messer und griff damit die beiden anderen Männer an.

Als die Polizisten eintrafen, hatte sich der Konflikt auf die Hochstraße Breitenweg verlagert, so die Polizei Bremen, die nach ihrem Eintreffen weitere Handgreiflichkeiten verhinderte. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss und erlitten leichte Verletzungen. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. (hee)