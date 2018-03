Die Wiener von Delugan Meissl überzeugen laut Jury-Urteil mit einem "massiv wirkenden Baukörper auf einem gläsernen Sockel". (Christina Kuhaupt)

Und der Sieger ist... noch niemand. So einfach macht es sich die Sparkasse nicht bei der Entscheidung, wie ihr neues Verwaltungsgebäude im Technologiepark an der Universität aussehen soll. Insgesamt 30 Architekturbüros aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren anfangs in der ersten größeren Auswahl, ab Oktober schließlich lieferten 13 von ihnen Entwürfe. Aus ihren Modellen kürte die Jury aus unter anderem Architekten, dem Sparkassen-Vorstand sowie Fachleuten aus dem Wirtschafts- und Bauressort jetzt drei erste Plätze. Gleich drei erste Plätze, weil kein Entwurf vollends überzeugen konnte.

"Es gibt keinen ersten Preis, weil nicht alle Aufgaben, die wir gestellt haben, gelöst worden sind", sagt Michael Frenz vom Architekturbüro FSB, der den Wettbewerb organisierte. "Ich bin mir sicher, dass wir nach der Überarbeitung die ideale Lösung finden werden." Alle drei Siegerbüros dürfen und müssen nun nachbessern. Am 18. April soll feststehen, wie das Gebäude für rund 600 Mitarbeiter an der Lise-Meitner-Straße aussehen wird. Danach wird die Planung für das rund 7200 Quadratmeter große Grundstück konkret. Spätestens Ende 2020 sollen dann die Umzugswagen vom Brill in Richtung Uni rollen.

Die Hauptkriterien für alle Entwürfe: Funktional soll die Sparkassen-Zentrale sein, wirtschaftlich im Rahmen – das Budget liegt 40 und 50 Millionen Euro – und nachhaltig. "Wir wollen das Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen in Platin erhalten", erklärt Sparkassen-Vorstand Tim Nesemann, "in puncto Nachhaltigkeit der höchste Standard, den es gibt."

Die Bremer Haslob und Partner haben bereits das jetzige Sparkassen-Gebäude am Brill umgestaltet. Einen "prägnanten städtebaulichen Auftritt" bescheinigt die Jury dem neuen Entwurf. (Christina Kuhaupt)

Ebenso wichtig wie die Nachhaltigkeit war den Bankern, dass in dem Neubau auch das neue Bürokonzept funktioniert. Nesemann: "Die Digitalisierung verändert die Finanzwelt dramatisch. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, agiler arbeiten und schneller kommunizieren zu können, insgesamt kreativer zu sein." Das bedeutet konkret: Die Zeiten, in denen der Vorstand für die meisten Mitarbeiter unsichtbar in einer oberen Etage residierte, sind vorbei. Für die Mitarbeiter wird es keine Klein- oder Großraum-Büros mehr geben, auch feste Arbeitsplätze sind passé.

Stattdessen werden sie sich künftig jeden Tag einen neuen Platz an den sogenannten Arbeitsinseln suchen, je nachdem, ob sie gerade zusammen mit Kollegen Aufgaben erledigen, Besprechungsräume brauchen oder im Gegenteil einen abgeschotteten Raum für stilles Arbeiten. Und: Das gilt für alle, vom Azubi bis zum Vorstand. Vorbilder sind Konzerne wie Apple oder Amazon. Nesemann: "Unser Vorstand wollte selbst weg von den Einzelbüros. Ich empfinde die heutige Situation schon als Nachteil."

Gemeinsam ist allen Entwürfen auch, dass kein Hochhaus konzipiert wurde. Das war auch nicht gewünscht, weil es dem Konzept der flachen Hierarchie widersprochen hätte – die Form folgt der Funktion. Rund 20 Meter sehen alle drei Bewerbungen als Höhe für die insgesamt vier Geschosse vor. Im Erdgeschoss soll der Neubau öffentlich zugängliche Flächen haben. Unter anderem Platz für ein Bistro und Möglichkeiten für Start-Up-Unternehmen waren vorgegeben. Nesemann: "Wir werden sicher auch mal Räume der Universität nutzen, und umgekehrt wird das auch möglich sein. Und egal wie die Entscheidung ausgeht: Ich bin mir sicher, dass sie unterschiedlich bewertet werden wird."

Den Entwurf des Architektenbüros Kada Wittfeld aus Aachen lobt die Jury für den "eleganten Dachabschluss zur Kreuzung Universitätsallee" sowie "wohlproportionierte Innenhöfe und ein doppelgeschossiges, lichtes Erdgeschoss". (Christina Kuhaupt)

Die Entwürfe im Einzelnen: Die Wiener von Delugan Meissl überzeugen laut Jury-Urteil mit einem "massiv wirkenden Baukörper auf einem gläsernen Sockel". Zur Unternehmensfarbe wie den Rotklinker-Bauten in der nahen Umgebung passt die in rot changierende Fassade aus Keramik-Elementen. "Das Projekt erreicht eine hohe städtebauliche Präsenz in der Fernsicht, aber auch aus der Fußgängerperspektive“, heißt es in der Begründung. Nachbessern müssen die Architekten an der Struktur des Dachgeschosses - bislang sind dort Büros geplant, gewünscht werden aber Sonderbereiche für Konferenzen und Fitness-Räume.

Die Bremer Haslob und Partner haben bereits das jetzige Sparkassen-Gebäude am Brill umgestaltet. Einen "prägnanten städtebaulichen Auftritt" bescheinigt die Jury dem neuen Entwurf. "An einem sehr gut proportionierten Platz an der Universitätsallee sind in einem hohen Erdgeschoss der Eingang, das Restaurant und andere Flächen angeordnet." Bei dem offenen Zwischengeschoss stellt sich laut Frenz allerdings die Frage nach der Aufenthaltsqualität. Außerdem sind auch in Sachen der Statik noch einige Fragen offen.

Kada Wittfeld Architektur aus Aachen hat den Eingang von der Lise-Meitner-Straße an die Seite Richtung Fleet verlegt – möglicherweise ein Minuspunkt. Die Jury lobt aber den "eleganten Dachabschluss zur Kreuzung Universitätsallee" sowie "wohlproportionierte Innenhöfe und ein doppelgeschossiges, lichtes Erdgeschoss. Mit einer über Eck Verglasung im Sockelbereich des Baukörpers wird eine attraktive Geste zum öffentlichen Raum und zur nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle geschaffen."