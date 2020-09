Ein Dreijähriger wurde bei einem Unfall am Freitag in der Neustadt schwer verletzt. Gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester wollte der Junge den Buntentorsteinweg überqueren, um zur

Haltestelle Schwankhalle zu gelangen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei lief der Junge plötzliche an einer Fußgängerampel über die Straße zu einer Bahn. Eine 43-jährige Autofahrerin erfasste den Jungen. Der Dreijährige wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Kinderklinik gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Buntentorsteinweg komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.