Mutter Giovanna ist Oberin des Birgittenklosters im Schnoor. In der Kapelle kommen die Schwestern zum Gottesdienst und zum Gebet zusammen. (Fotos: Koch)

Normalerweise ist die Tür der Kapelle des Birgittenklosters im Schnoor immer offen. Von morgens bis nachmittags können Besucher wann immer sie wollen die kleine Kapelle im Innenhof besichtigen, dort beten und mit den Schwestern des Ordens ins Gespräch kommen. Seit Donnerstag ist dies vorbei, die Tür wird nach jedem Gottesdienst abgeschlossen. Wer in die Kapelle möchte, muss sich beim Empfang des Klosters melden. Eine Schwester begleitet nun die Besucher und bleibt bei ihnen, bis sie wieder gehen.

"Das haben wir schweren Herzens entschieden, nachdem am Donnerstagnachmittag Reliquien und andere religiöse Gegenstände aus der Kapelle gestohlen wurden", sagt die Oberin des Klosters an der Kolpingstraße, Mutter Giovanna. "Wir sind immer noch sehr bestürzt verstehen einfach nicht, wie jemand in diesem Ort der Andacht und Stille einbrechen kann."

Mehr zum Thema Reliquien aus Kloster in Bremen gestohlen Am Donnerstag hat ein Unbekannter aus dem katholischen Birgittenkloster im Schnoor mehrere ... mehr »

Die Spuren des Diebstahls sind immer noch zu sehen. Der Dieb muss gegen 15 Uhr in die Kapelle gekommen sein, sagt die Oberin. An einen spontanen Diebstahl glaubt sie nicht. "Er war vorbereitet, hatte das notwendige Werkzeug dabei, und er wusste, was er stehlen wollte", sagt sie. Der Täter hat den verschlossenen Tabernakel aufgebrochen. Das Schränkchen ist in einem katholischen Gotteshaus das Allerheiligste. In ihm werden die geweihten Hostien, die von der Heiligen Messe übrig bleiben, aufbewahrt. Außerdem befanden sich eine Hostienschale, eine Hostiendose und eine kreisförmige Monstranz darin. Eine Monstranz ist ein Schaugerät für die geweihte Hostie.

"Ganz besonders trifft uns der Diebstahl eines kleinen Kästchens, in dem sich eine Reliquie der Heiligen Birgitta von Schweden befindet. Sie hat den Orden im 13. Jahrhundert gegründet", sagt Mutter Giovanna. Das Kästchen lag in einem Reliquiengrab, das vor dem Altar in den Boden eingelassen ist und von einer Glasscheibe bedeckt wird. Viele Besucher kamen auch deswegen zur Kapelle, um dieses vergoldete Kästchen, das mit einem Stempel aus dem Vatikan versiegelt ist, zu sehen.

Ebenso wie der Tabernakel ist auch das Reliquiengrab nun leer. Geräumt von einem Unbekannten, der die religiösen Gegenstände nach Angaben der Polizei sicher verkaufen will. Und glaubt, dafür viel Geld zu bekommen. "Wir gehen von einem Gesamtwert in Höhe von etwa 2000 Euro aus", sagt eine Polizeisprecherin. Es ist nicht dieser Wert, der den Birgitten-Schwestern im Schnoor verloren geht. "Sie haben einen viel höheren, einen sehr hohen religiösen Wert", sagt die Oberin. Hostiendose und -schale könnten ersetzt werden, die Reliquie der Ordensgründerin jedoch bleibe unersetzbar. "Das ist hart."

Sieben Schwestern leben in dem Kloster an der Kolpingstraße, außerdem gibt es zwölf Gästezimmer. Eine Schwester des Ordens hat den Diebstahl am Donnerstagnachmittag entdeckt. Und sie hat sofort die Oberin informiert. "Die Polizei hat den Diebstahl aufgenommen und Spuren gesichert", erzählt Mutter Giovanna. Diese Spuren, darunter Fingerabdrücke, werden mit anderen Abdrücken in Computerdateien verglichen. Bislang ohne Erfolg, wie die Polizeisprecherin betont. Zu der Zeit, als der Dieb Tabernakel und Reliquiengrab in der Kapelle aufgebrochen hat, war die Oberin mit einer Besuchergruppe in den oberen Räumen des Klosters unterwegs. Als sie die Besucher im Innenhof verabschiedete, fiel ihr ein Mann mit einem Rucksack auf. Ebenso wie einem anderen Paar, das im Kloster zu Gast war.

Mutter Giovanna und das Paar konnten der Polizei eine Beschreibung des Mannes geben: Er soll etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß sein, eine kräftige Statur, schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe haben. Die Polizei bittet Zeugen, die einen Mann mit dieser Beschreibung zwischen 15 und 15.30 Uhr an der Kolpingstraße gesehen haben oder andere Hinweise geben können, sich zu melden. Und sie warnt ausdrücklich vor dem Kauf der gestohlenen Gegenstände, denn Käufer könnten sich strafbar machen.

Diebe haben es offenbar immer wieder auf religiöse Gegenstände abgesehen: "Es ist bereits das dritte Mal in jüngerer Zeit, dass in einer katholischen Kirche der Tabernakel beschädigt oder gestohlen wurde", sagt die Sprecherin des Katholischen Gemeindeverbands, Martina Höhns. 2013 versuchten Einbrecher in der St. Hedwigs-Kirche in der Vahr, den Tabernakel aufzubrechen und beschädigten ihn dabei schwer. 2015 wurde in der St. Pius-Kirche in Huchting die Kirche verwüstet und der Tabernakel gestohlen, der später im Sodenmattsee gefunden wurde.