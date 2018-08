Karin Luckey. (Christina Kuhaupt)

Karin Luckey beginnt an diesem Sonnabend ihre dritte Amtszeit als Rektorin der Hochschule Bremen. Luckey wurde im Januar mit großer Mehrheit vom Akademischen Senat der Hochschule wiedergewählt. In ihrer dritten Amtszeit, die auf fünf Jahre angelegt ist, will Luckey die Hochschule als Innovationsmotor für die regionale Entwicklung weiter stärken: "Als ‚Hot Spot‘ für die regionale Entwicklung und die Unternehmen wollen wir interdisziplinäre Formate in der Lehre ausbauen", so die Rektorin. Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) begrüßte die Wiederwahl: Luckey habe gemeinsam mit den Hochschulangehörigen ein zukunftsweisendes Profil für die Hochschule entwickelt.