Fenster runter und kurz gurgeln: Der Test in der Überseestadt soll nur 20 Sekunden dauern. Das Ergebnis gibt es binnen 24 Stunden aufs Handy (Philipp von Ditfurth / dpa)

Vier kostenpflichtige Corona-Testzentren gibt es in Bremen bereits, am 15. Februar öffnet ein weiteres in der Überseestadt. Das Besondere daran: Für einen Test muss man nicht aus dem Auto aussteigen. Betreiber des Zentrums, das auf dem Parkplatz des Schwarzlichthofs an der Cuxhavener Straße angesiedelt ist, ist die Firma „Corona Freepass“, die unter anderem bereits seit mehreren Monaten ein Testzentrum an der Hamburger Reeperbahn betreibt.

Beim Test wird auf einen Abstrich aus Nase und Rachen verzichtet. Stattdessen gurgeln die Besucher 20 Sekunden lang eine Kochsalzlösung, die anschließend in einen verschließbaren Becher gespuckt und in einem Labor analysiert wird. Das Ergebnis erhält man innerhalb von 24 Stunden per SMS auf das Smartphone, versprechen die Betreiber. Das Ergebnis kann zusätzlich als PDF in verschiedenen Sprachen heruntergeladen werden. Ein positiver Befund wird mit den Meldedaten automatisch ans zuständige Gesundheitsamt und das Robert-Koch-Institut weitergeleitet.

Termine für den Test müssen vorab im Internet unter www.bremen.coronafreepass.de gebucht werden. Laut Homepage hat die Drive-In-Station montags bis samstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Test kostet laut Mitteilung 34,95 Euro.

In den vergangenen Wochen haben bereits mehrere Testzentren in Bremen eröffnet. Im Terminal 1 des Bremer Flughafens kostet ein PCR-Test, der ins Labor geht, 75 Euro - wer einen Expressergebnis binnen zwölf Stunden haben will, muss 129 Euro zahlen. Ein Antigen-Schnelltest kostet vor Ort 39 Euro, das Ergebnis gibt es laut Betreiber binnen 15 Minuten.

Auch die Johanniter bieten einen Test an, der Termin muss vorab telefonisch (0800 / 001 92 14) oder im Internet unter www.johanniter.de vereinbart werden. Für einen PCR-Test, der ins Labor geht, müssen 115 Euro gezahlt werden, für den Antigen-Schnelltest sind es 35 Euro. Ort ist die Johanniter-Zentrale in der Julius-Bamberger-Straße 11 in Habenhausen.

Gleich zwei Testzentren gibt es in der Straße An der Schleifmühle in der Bremer Innenstadt. Im MVZ-Mitte an den Hausnummer 64-66 hat sich ein „Corona Walk-in“ niedergelassen. Der PCR-Test kostet dort ebenfalls 75 Euro, eine Anmeldung ist nicht notwendig. In der Hausnummer 4 findet man das „Covid-Zentrum“, das Termine unter www.covidzentrum.de vergibt. Das Ergebnis des Schnelltests für 39,90 Euro teuren Schnelltest gibt es binnen 20 Minuten mit einem zweisprachigen Attest. Für 99,90 wird auch ein PCR-Test angeboten.