Beamte des Sondereinsatzkommandos. (Symbolbild) (Marius Becker/dpa)

Am Montagmorgen hat die Polizei Cuxhaven mit Hilfe von Sondereinsatzkräften drei Objekte in Bremen und Cuxhaven durchsucht. Anlass waren Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen, dem Drogenhandel vorgeworfen wird. Während in Bremen nichts entdeckt wurde, fanden die Ermittler in den Cuxhavener Objekten Waffen, verschreibungspflichtige Medikamente und Betäubungsmittel in größeren Mengen.

Bei dem Handel mit Drogen soll der Mann die Waffen auch getragen haben. Im Einsatz waren ausgebildete Diensthunde. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. (hee)