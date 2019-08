Zivilpolizisten erwischten die beiden Männer während des Drogendeals. (Friso Gentsch/dpa)

Zivilpolizisten der Bremer Polizei haben am Mittwochmittag in der Bremer Innenstadt einen Drogendeal zwischen zwei Männern unterbunden. In der Bürgermeister-Smidt-Straße verkaufte ein 21-Jähriger Kokain an einen 28-Jährigen. Die Einsatzkräfte ertappten die beiden Männer und beschlagnahmten die Drogen. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten die Ermittler im Anschluss die Wohnung des Drogenhändlers in Walle und stellten typische Utensilien zum Verpacken von Rauschgiften sicher.

Weitere Hinweise führten in eine weitere Wohnung des 21-Jährigen, die sich laut der Polizei im Rembertiring befindet. Auch dort sind die Beamten fündig geworden und beschlagnahmten Kokain und Bargeld. Während der Durchsuchung nahmen die Einsatzkräfte einen deutlichen Geruch von Marihuana aus der Nachbarwohnung wahr und erhielten daraufhin Einlass vom 23-jährigen Mieter. Wie erwartet stellten die Ermittler Marihuana sicher. Außerdem fanden sie zwei Messer, weitere Verpackungsmaterial für Drogen sowie Bargeld. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den 21-jährigen Mann Haftbefehl erlassen. (njo)