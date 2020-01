Kokain, Marihuana und 10.000 Euro konfisziert

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Drogendealer auf Bremer Diskomeile gefasst

Vanessa Ranft

Nach einem Drogenhandel an der Diskomeile in Bremen haben Polizisten einen 22-jährigen Dealer festgenommen. Später fanden sie in seiner und zwei weiteren Wohnungen Kokain, Marihuana und 10.000 Euro in bar.