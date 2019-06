Die Drogenkontrolle dauerte vom Nachmittag bis in die Abendstunden an. (Julian Stratenschulte/dpa)

Bei einer Drogenkontrolle im Viertel und im Umfeld des Hauptbahnhofes sind am Dienstag Drogen, Bargeld und mutmaßliches Diebesgut beschlagnahmt worden. Uniformierte und zivile Einsatzkräfte der Polizei waren an der Aktion beteiligt, die vom späten Nachmittag bis in die Abendstunden dauerte.

Dabei wurden knapp 30 Personen kontrolliert. Unter Einsatz eines Rauschgifthundes wurden rund um den Breitenweg und den Philosophenweg Drogenverstecke gefunden, die sogenannten Bunker, in denen sich mehrere Verkaufseinheiten Marihuana befanden. Im Viertel beobachteten die Polizisten den Handel von Drogen und stellten Händler sowie Kunden.