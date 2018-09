Bei einer speziellen Drogenkontrolle in Bremen-Walle entdeckten Polizisten sieben Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln. (Marius Becker/dpa)

Die Polizei führte am Mittwoch im Bremer Stadtteil Walle ein spezielle Kontrolle durch, um Autofahrer unter Alkoholeinfluss zu erkennen. Die Beamten entdeckten dabei sieben Fahrer, die unter Drogeneinfluss standen.

In der Bremerhavener Straße kontrollierten Einsatzkräfte und Zollbeamte in der Zeit von 13.30 Uhr bis 18 Uhr Autofahrer. Bei sieben Menschen wurden Blutproben genommen, da sie unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen. Sie erhielten alle Fahrverbote.

In fünf Fällen wurden dazu Drogen in den Autos gefunden. So entdeckten die Polizisten bei einem niederländischen Autofahrer und seinen drei Insassen Joints, Marihuana und Amphetamine. Der Fahrer stand unter Drogen, ein Drogentest verlief positiv auf THC. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt, der Niederländer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und 1000 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen. Im Kofferraum stellten die Beamten zudem einen verriegelten Tresor sicher. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Bei einem Fahrzeugführer aus Polen verlief ein Drogentest ebenfalls positiv. Auch in seinem Wagen stellten die Polizisten 100 Gramm Marihuana sicher. Der Pole musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen und 1000 Euro hinterlegen.

In die Verkehrskontrolle geriet auch ein Mann, der bei dem Drogentest sogenannten Clean-Urin benutzen wollte. Der Schwindel flog auf, der Fahrer wurde positiv auf Rauschgift getestet und musste eine Blutprobe abgeben.

Alle sieben Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. (jfj)