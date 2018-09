15 Kilogramm Marihuana wurden bereits zum Trocken aufgehängt. (Polizei)

Bei der Durchsuchung einer Indoor-Planta in der Hockenstraße in Burglesum hat die Polizei mehrere Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Wie die Polizei berichtet, wurde die Wohnung bereits am Dienstagnachmittag durchsucht- Dabei beschlagnahmten sie 200 Cannabispflanzen, 15 Kilogramm geerntete Marihuana-Blüten sowie mehrere Tausend Euro Bargeld. Den 39 Jahre alten Betreiber erwartet nun nicht nur ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Beäubungsmittelgesetz rechnen sondern auch mit Ermittlungen wegen der Entziehung elektrischer Energie. "Seine elektrischen Anlagen waren so manipuliert, dass sie die notwendige Energie zur Versorgung der Pflanzen lieferten", erklärte eine Polizeisprecherin.

Die Bremer Polizei hat in diesem Jahr bereits mehrere Indoor-Plantagen ausgehoben, unter anderem im März in Blumenthal sowie im Januar in Woltmershausen. Im Dezember vergangenen Jahres wurde die die größte Marihuana-Plantage Bremens entdeckt. Im Keller einer Lagerhalle entdeckten die Ermittler 7000 Pflanzen.