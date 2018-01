500 Cannabispflanzen

Drogenplantage in Woltmershausen entdeckt

Zivilfahnder der Bremer Polizei entdeckten am Montag in einem Lager in Woltmershausen eine Drogengroßplantage und beschlagnahmten mehr als 500 Cannabispflanzen.