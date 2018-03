Die Polizei Bremen hat eine Drogenplantage in Blumenthal entdeckt. (Polizei Bremen)

Beamte der Bremer Polizei haben in der Nacht zu Donnerstag in Blumenthal eine große Drogenplantage entdeckt. Die Ermittler beschlagnahmten in einer Werkshalle in der Betonstraße insgesamt 800 Cannabispflanzen und mehr als 20.000 Setzlinge. Zwei Männer - 33 und 40 Jahre alt - wurden festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, ordnete die Staatsanwaltschaft bewusst einen Durchsuchungsbeschluss in der Nacht an. Es bestand der Verdacht, dass in der Halle Drogen angebaut werden, was sich durch die Kontriolle der Polizisten bestätigte.

Zwei mutmaßliche Betreiber aus Niedersachsen und den Niederlanden wurden vor Ort angetroffen und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Bremen erwirkte gegen beide Männer Untersuchungshaftbefehle. (wk)