Der Prozess gegen fünf Drogendealer am Landgericht Bremen könnte noch mal von vorne beginnen. (Frank Thomas Koch)

Nach über drei Stunden Verhandlungsdauer endete am Dienstagnachmittag der erste Prozesstag gegen fünf Drogenhändler am Landgericht Bremen mit einem Paukenschlag. Es ist gut möglich, dass der Prozess komplett von vorne beginnen muss, denn einer der Schöffen könnte befangen sein - er kennt vier der fünf Angeklagten aus seiner Tätigkeit in einem Fitnessstudio und von Kampfsportveranstaltungen.

Der Schöffe selbst hatte die Verbindung zu den Tätern bekannt gegeben, die Staatsanwaltschaft lehnte ihn daraufhin mit der Begründung ab, dass er befangen sein könnte. Drei der Anwälte der Angeklagten hatten hingegen keinerlei Bedenken. Das Landgericht muss nun bis zum nächsten Verhandlungstag am 9. März entscheiden, ob es den Schöffen als befangen ablehnt. Die Hauptverhandlung würde in diesem Fall ausgesetzt und müsste mit zwei neuen Schöffen von vorne beginnen.

Vier der fünf Angeklagten wird vorgeworfen, sich zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, um Cannabis und Kokain in großen Mengen einzuführen und zu verkaufen. Dabei sollen sie verschiedene Aufgaben übernommen haben, die von Verhandlungen mit Lieferanten bis hin zu Kurierfahrten reichen. In mindestens 25 Fällen sollen sie durch den Verkauf mehrerer Kilogramm Kokain und Marihuana bis zu drei Millionen Euro erwirtschaftet haben. Ein weiterer Angeklagter soll zwischen März und September 2020 unter anderem die Bande mit Marihuana aus Spanien beliefert und so rund 3,5 Millionen Euro erzielt haben.

Am Montag hatte bereits die Verhandlung gegen einen sechsten Angeklagten begonnen. Ihm wird vorgeworfen, seit Dezember 2018 in großen Mengen mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben und damit rund 1,2 Millionen Euro erwirtschaftet zu haben.