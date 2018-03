Ein bei vielen Bremer Paaren beliebter Ort, um zu heiraten: das Hochtietshuus des Lür-Kropp-Hofs in Oberneuland. (Stubbe)

Auch mit Pressemitteilungen lässt sich Sport treiben: Nach größeren Ereignissen geht in Redaktionen bisweilen ein Schauer aus Stellungnahmen verschiedener Parteien und Behörden ein, die sich teils aufeinander beziehen und – mal mehr, mal weniger subtil – versuchen, dem politischen Gegenspieler einen Stich mitzugeben.

Diesmal hatte die CDU als größte Oppositionspartei das Thema Trauung im Blick: Beliebte Hochzeitstermine seien in diesem Jahr der 8.8.2018 und der 18.8.2018. Doch während in Niedersachsen viele Standesämter Sonderöffnungszeiten anböten, sollten Standesämter in Bremen bis auf wenige Außentraustandorte offenbar geschlossen bleiben, monierte die CDU, der das eine Pressemitteilung wert war. „Bürgerservice geht anders“, kommentierte CDU-Innenpolitiker Wilhelm Hinners. Jetzt sei der Innensenator gefordert.

Kein schlechter Ansatz, denn warum sollte man nicht an diesen Daten heiraten können? Und Bremen ist nicht gerade für bürgernahe Flexibilität bekannt. Man denke nur an die Freibäder, die oft im niedersächsischen Umland, aber nicht in Bremen ihre Öffnungszeiten dem unvorhersehbaren norddeutschen Sommer anpassten. Von wochen- und monatelangen Wartezeiten auf Geburtsurkunden und Elterngeld in der Vergangenheit ganz zu schweigen...

Beim Thema Hochzeit allerdings parierte die Innenbehörde prompt: "Bremer Standesämter haben am 8.8.18 und am 18.8.18 geöffnet!", teilte die Innenbehörde nur zwei Stunden später mit. Das Ausrufezeichen ließ man sich beim sonst nüchtern gehaltenen Senatspressedienst nicht nehmen. “Zunächst wollen wir unsere Außenstandorte nutzen", betonte Behördensprecher Nicolai Roth. "Und natürlich kann man auch ganz normal bei uns im Standesamt heiraten.“

Ein Miniaturduell am Gründonnerstag: Die Opposition hat kurz vor Ostern nochmal zum Sprung angesetzt, Regierungsvertreter reagieren. Man sieht die Duellanten vor sich: der erfahrene, angriffs- und kommentierfreudige CDU-Innenpolitiker gegen den ebenfalls mit breiter Brust auftretenden Referatsleiter der Innenbehörde, der sofort zurückstichelt. Mal punktet der eine, mal der andere. Am 8. und 18. August kann in Bremen also Hochzeit gehalten werden. Schön für Paare, die sich trauen lassen wollen. Und gut, dass wir das kurz vor Ostern mal im kleinen Kreis geklärt haben.