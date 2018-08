Die anhaltende Trockenheit beschädigt viele Bäume so sehr, dass sich deren Blätter zum Teil schon braun verfärben. (imago/epd)

Während Menschen in der monatelangen Dürre und Hitze ihren Wasserverlust durch reichlich Trinken ausgleichen können, ist den Bäumen diese Möglichkeit versagt. Fest verwurzelt im Boden, sind sie auf das Wasser angewiesen, das ihnen im direkten Umfeld zur Verfügung steht. Bäume können mehrere Hundert Jahre alt werden, doch ein Sommer wie dieser kann auch solche Lebewesen in ihrer Existenz bedrohen. „Viele Jungbäume sind am Knapsen und sterben jetzt schon ab“, sagt Ralf Möller vom Umweltbetrieb Bremen (UBB), „ältere Bäume reagieren hingegen zeitverzögert, die Schäden lassen sich in der Regel erst nach zwei bis drei Jahren feststellen.“

Mega-Stress für Bäume entstand durch die wochenlang ausbleibenden Niederschläge. Der Wasserstand im Boden, aus dem die Wurzeln ihr Lebenselixier beziehen, sank immer weiter nach unten. „Die Hitze war in diesem Jahr so extrem, dass sogar Blätter verbrannt sind“, sagt Möller, was sehr selten vorkomme. Wenn Bäume sich nicht mehr über die Wurzeln mit Wasser versorgen können, zeigen sich die Schäden anhand mehrerer Symptome: Sie werfen teilweise ihre Blätter ab, später auch ganze Äste, so dass totes Holz verbleibt, bis hin zum Absterben des gesamten Baumes. „Es ist ähnlich wie wenn auf einer Baustelle durch Baggerarbeiten die Wurzeln gekappt werden“, weiß Ralf Möller, „das ganze Ausmaß der Schäden wird erst viel später erkannt.“

Für jedermann war sichtbar, wie in der Hitze der vergangenen Wochen viele Bäume ihre Blätter abgeworfen haben, als würde der Herbst vorzeitig einsetzen – eine Notreaktion, um die Wasserverluste durch die Transpiration der Blattoberflächen zu verringern. „Eine finanzielle Bilanz, wie sich die Dürre auf die Bäume in Bremen ausgewirkt hat, ist jedoch bisher nicht möglich“, sagt Ralf Möller vom UBB. Zwar wurden nach Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats, in Deutschland im Jahre 2018 neue Bäume im Wert von 500 Millionen Euro gepflanzt, doch wie viele davon überleben werden, ist unbekannt.

Dennoch drohen enorme finanzielle Belastungen nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Forstwirtschaft. Der Umweltbetrieb Bremen (UBB) pflanzte im Jahre 2017 an Straßen 596 Bäume sowie 81 weitere Bäume in Grünanlagen und auf Friedhöfen. Der reine Materialpreis für einen Baum betrage nach Angaben des UBB zwischen 90 bis 200 Euro, doch hinzu kommen Folgekosten wie die Bewässerung. „Als Richtwert kann man von etwa 1.300 Euro pro Baum ausgehen“, sagt Ralf Möller vom UBB, "doch einen pauschalen Preis kann man nicht nennen, da er je nach Baumart, Alter und Standort sehr unterschiedlich ist.“

Bei den Bäumen entscheide auch die Lage darüber, wie sie die Hitze vertragen haben, vergleicht Möller die Situation. Und es sei ein Unterschied, ob Bäume einzeln oder in größeren Beständen stehen. „In einem Wald herrscht durch die Transpiration der Blätter ein milderes und feuchteres Ökoklima“, sagt Möller, „und in größeren Baumbeständen wird zudem die Windwirkung abgeschwächt.“

In dicht bebauten Bereichen der Stadt sind die Belastungen für Bäume besonders groß: „Gebäude mit großflächig verglasten Fronten strahlen Hitze ab, was Bäume in der Nähe stark schädigt, und Asphalt um die Bäume herum lässt zusätzliche Strahlungswärme entstehen.“ Auch der Grad der Schädigung durch die Hitze sei je nach Baumart verschieden: „Überraschenderweise sind besonders viele Birken betroffen, aber auch junge Eichen sowie Weißdorn, weniger haben die älteren Eichenbestände gelitten“, weiß Möller.

„Bei Jungbäumen haben wir mit eigenem Personal reichlich zugewässert, aber auch die Feuerwehr hat uns tatkräftig unterstützt“, sagt Ralf Möller. Dennoch werden in der nächsten Zeit wohl zahlreiche Bäume gefällt werden müssen, so Möller, und in Fachkreisen wird befürchtet, dass durch die Trockenheit auch der Befall durch Insekten und Baumpilze zunimmt. „Denn durch die Wärmeperiode hat sich auch der Stoffwechsel anderer Pflanzenarten und schädlicher Tierarten beschleunigt, und die Vermehrungsraten sind angestiegen“, sagt Ralf Möller.

Derzeit spielen sich in der Welt der Bäume zahlreiche Veränderungen ab, bedingt vor allem durch den Klimawandel. Der UBB versucht, schon jetzt darauf zu reagieren: „Der Bergahorn wird von uns nicht mehr angepflanzt, weil er zu empfindlich gegenüber langen Hitzeperioden ist“, sagt Möller, „diese Art wird wohl langsam aus dem Stadtbild verschwinden.“ Auch andere Baumarten wie die Esche oder die Rosskastanie leiden in den letzten Jahren extrem unter Pilzkrankheiten oder Schädlingsbefall.