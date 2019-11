In Gröpelingen wurde ein 28-Jähriger angefahren. (Björn Hake)

Ein 28-jähriger Bremer soll von zwei Männern geschlagen worden sein, nachdem diese ihn beim Überqueren der Straße angefahren haben. Wie die Bremer Polizei mitteilt, konnte sie die beiden mutmaßlichen Schläger ermitteln.

Nach eigenen Angaben überquerte der 28-Jährige die Lindenhofstraße bei Grün. Ein Fahrzeug bog von der Gröpelinger Heerstraße in die Lindenhofstraße ab und fuhr den Mann an, sodass dieser zu Fall kam. Der Fahrer und sein Beifahrer stiegen daraufhin aus, schlugen und traten den 28-jährigen Bremer. Der versuchte zu fliehen, wurde jedoch nach wenigen Metern von dem Duo gestellt und in ein parkendes Auto geschubst. Anschließend flüchteten die Männer.

Polizisten konnten den 19-jährigen Fahrer und seinen zwei Jahre älteren Beifahrer stellen. Gegen beide wurde Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (0421) 362 3888 entgegen.