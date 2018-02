Nach den beiden Tätern wird noch gesucht. (Sarah Rauch)

Bei einem Überfall auf einen Drogeriemarkt an der Hemmstraße in Findorff haben zwei unbekannte Täter Bargeld erbeutet. Die beiden Täter betraten laut Polizei unmittelbar vor Ladenschluss um 20 Uhr das Geschäft. Einer der Täter packte sich eine 55 Jahre alte Angestellte und fragte sie nach dem Tresor. Eine weitere Angestellte wurde auf den Überfall aufmerksam und löste den Alarm aus. Daraufhin zog ein Täter die 55-Jährige zur Kasse und zwang sie zur Herausgabe des Bargelds. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Leipziger Straße.

Die Polizei fahndet nach den beiden Tätern. Ein Tatverdächtiger ist circa 25 Jahre alt, dunkelhäutig und 1,80 Meter groß. Er trug eine rot-schwarz karierte Jacke und hatte ein graues Tuch über Mund und Kopf gezogen. Er sprach akzentfrei deutsch. Der zweite Täter ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, dunkelhäutig und trug einen Stoppelbart. Er trug eine schwarze Jacke und eine Wollmütze.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen.