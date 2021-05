So etwas wie das Wahrzeichen von Ostertimke: der rote Schuh. (Touristikverband LK Rotenburg)

Unsere Tour hat noch gar nicht angefangen, da wissen wir schon, dass wir hier genau richtig sind. Hinter uns liegen anstrengende Tage im Home-Office mit Videokonferenzen und Homeschooling für die Kinder. Wir müssen raus. Und sind jetzt in Tarmstedt im Landkreis Rotenburg. Genauer: in Kirchtimke. Noch genauer: an der St.-Lambertus-Kirche.

Dort hängt ein Plakat, um Corona geht es auch hier, man kann dem Thema einfach nicht entkommen. Aber wir müssen schmunzeln. In großen Buchstaben steht auf dem Poster an der Kirchentür: Nu erst recht, so mokt wi dat. Corona-Tipps auf platt: Mund und Näs tohängen. Arbeit man von to hus. Luft in’t Hus laten. Up düssen Padd mokt wie Corona platt. Eine klare Ansage, so wie man es den Menschen auf dem Land gern nachsagt. Hier draußen liegen die Dinge klar. Und das tut gut in diesen Monaten.

Los geht es an der St.-Lambertus-Kirche. (Marc Hagedorn)

Gut tun uns auch die nächsten knapp vier Stunden. Die Rundtour Timke-Wälder gehört zu den Strecken der Nordpfade. Und die Nordpfade sind eine Art Qualitätssiegel. Das Schöne an dieser Runde: Es geht durch ganz viel Wald. Schon bald nach dem Start in Kirchtimke erreichen wir den Landeswald Schierk. Spätestens hier ist man ganz bei sich. Mächtige Bäume, natürliche Stille, zwei Kilometer lang.

Nach gut einem Viertel der Gesamtstrecke sind wir in Ostertimke. Das Dörfchen hat es zu gewisser Berühmtheit gebracht. Schuld daran ist ein roter Damenschuh, ein ganz besonderer, mitten im Ort in einem Vorgarten. 100 Kilogramm schwer, zwei Meter hoch, ein Werbeträger für den örtlichen Orthopädie-Schuhmachermeister. Wie jeder anständige Ostertimke-Besucher machen wir erstmal ein Erinnerungsfoto.

Durch Felder und Wiesen steuern wir das nächste Waldgebiet an, den Ummel. Wir sind in diesem Jahr zum zweiten Mal hier. Bei der ersten Tour vier Wochen früher lag noch Schnee, der Wind pfiff eisig, und zu allem Überfluss hatten wir uns auch noch verlaufen. Und das trotz der überragenden Ausschilderung. Deshalb heißt es diesmal: aufgepasst. Das Café am idyllisch gelegenen Waldcampingplatz hat geschlossen genau wie das Freibad. Wir machen eine Pause am angrenzenden Teich. Bis zu diesem Punkt waren wir beim letzten Mal auch noch auf der richtigen Strecke. Wo sind wir bloß falsch abgebogen? Nach ein paar hundert Metern gibt es die Antwort. Ein Pfahl mit dem entsprechenden Wegweiser ist abgebrochen, er lehnt an einem Baum. Er muss beim letzten Mal im Schnee gelegen haben, so dass wir ihn verpasst hatten. Jetzt machen wir alles richtig und wandern kilometerlang durch den stillen Wald.

Das letzte Stück zurück zu unserem Ausgangspunkt führt wieder durch Felder und Wiesen. Hier bläst der Wind auch heute wieder tüchtig. Im Sommer, so stellen wir uns das vor, kann das zum Abschluss eine wohltuende Abkühlung bringen. Jetzt würden wir uns gern bei einer heißen Tasse Tee oder Kakao in Willenbrocks Gasthaus gegenüber der St.-Lambertus-Kirche aufwärmen. Leider ist noch Lockdown, aber wer weiß, wie es im Frühjahr und Sommer ist. Die Kirchtimker kennen auf jeden Fall das richtige Rezept. Es klebt an der Kirchentür und verspricht: Up düssen Padd mokt wie Corona platt.

Wer, wie, wo, was, wann

Anreise: mit dem Pkw zum Parkplatz der St.-Lambertus-Kirche

Länge: 18 Kilometer

Dauer: 3:40 Stunden ohne Pause

Wegbeschaffenheit: Mehr als die Hälfte der Strecke führt über Wald- und Feldwege, ansonsten sind es befestigte Wege und vor allem innerorts natürlich Asphalt.

Tipps für die kleine Pause:

Willenbrocks Gasthaus, Hauptsraße 16, 27412 Kirchtimke, freitags und sonnabends ab 17.30 Uhr geöffnet, sonntags ab 11.30 Uhr

Blankens Gasthof, Hauptstraße 22, 27412 Kirchtimke, montags bis freitags ab 16 Uhr, am Wochenende geschlossen

Silvanas Ummel Cafe am Ummelbad, Ummelweg 100, 27412 Hepstedt, täglich ab 14.30 Uhr geöffnet, am Wochenende ab 11 Uhr

Weiterführende Hinweise im Netz:

www.nordpfade.info

