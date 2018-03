Das Hickhack beginnt - im Rennen um den zusätzlichen Feiertag sind drei Anträge. (dpa)

Ein zusätzlicher Feiertag 2018 – kaum ein Arbeitnehmer wird sich gegen die Möglichkeit wehren, schon in diesem Jahr einen Tag weniger arbeiten zu müssen. Kein Wunder, dass alle Bremer Parteien bei diesem Populärthema schnell angebissen haben. Ein parteiübergreifendes Ja gibt es ja nicht allzu oft.

Doch jetzt beginnt das Hickhack. Linke und Grüne wollen den 8. März (Weltfrauentag) oder 8. Mai (steht für das Ende des Zweiten Weltkriegs), die Mehrheiten in SPD, CDU und FDP präferieren dagegen den 31. Oktober (Reformationstag). Bürgermeister Carsten Sieling hatte sich bereits festgelegt: Er will – wie die anderen Nordländer – den Reformationstag. Das letzte Wort hat jetzt die Bürgerschaft in der kommenden Woche. Die Tendenz: Es gibt keine Einigung.

Die CDU hat den Vorschlag auf Aussetzung der Abstimmung abgelehnt. Dabei wäre eine zeitliche Verschiebung durchaus sinnvoll gewesen, um sich an den Abstimmungen in den anderen Nordländern zu orientieren. Denn eine Insel-Lösung für Bremen bei der Feiertagsfrage wäre schlichtweg Unsinn. Dass die CDU jetzt die Muskeln spielen lässt, ist nicht überraschend: In knapp einem Jahr ist Bürgerschaftswahl.