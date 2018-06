Bundesweite Aktion der Polizei

Durchsuchungen im Kampf gegen Hasspostings - auch in Bremen

Um sogenannte Hasskommentare im Internet zu bekämpfen, hat die Polizei am Donnerstag Wohnungen in ganz Deutschland durchsucht. Auch Bremen beteiligte sich an der Aktion, die bereits zum dritten Mal stattfand.