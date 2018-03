Im Viertel kam es an Freitagmorgen zu Durchsuchungen. (dpa)

Nach den Ausschreitungen nach einem Fußballspiel zwischen Werder Bremen und Mainz 05 im Dezember haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 39 Objekte durchsucht. Dies berichtete die Polizei Bremen am Freitag. Die Durchsuchungen erfolgten aufgrund von Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs und richteten sich sowohl gegen Anhänger der Ultraszene als auch gegen Anhänger der Hooliganszene aufgrund der von beiden Gruppierungen begangenen Gewalthandlungen.

Nach dem Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem FSV Mainz 05 war es im Dezember zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Bremer Steintor gekommen. Eine größere Gruppe von Anhängern der Bremer Ultraszene hatte ein Lokal angegriffen, in dem sich Menschen befanden, die der Hooliganszene zugeschrieben werden.

Die Polizei Bremen hat für die Strafverfolgung der Gewalttäter in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. (wk)