Im Westen Niedersachsens und in Bremen kann es ab mittags zu schweren Unwettern kommen. (dpa)

Ab Donnerstagabend bis in die Nacht kann es in Bremen und dem Westen Niedersachsens zu starken Unwettern kommen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagabend.

Vom Süden her könnten Gewitter mit Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis 120 Kilometern pro Stunde auftreten. Ferner könnte es zu Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 35 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel kommen.

Bereits am Nachmittag war es in Hessen und Nordrhein-Westfalen zo größeren Unwettern gekommen. Der Flughafen Frankfurt wurde zwischenzeitlich gesperrt. (sei)

