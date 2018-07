Am Samstag erlitt ein 52-Jähriger lebensgefährliche Verlertzungen bei einem Pedelec-Unfall. (dpa)

Ein 52-Jähriger verletzte sich am Samstagmittag lebensgefährlich. Er war mit einer 63-Jährigen zusammengestoßen, beide waren mit sogenannten Pedelecs oder E-Bikes unterwegs, teilte die Polizei mit. Der Mann musste mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Frau war mit einer Gruppe von Radfahrern auf dem Radweg unterwegs, als der 52-Jährige ihr auf dem Gehweg entgegen kam. Er berührte die Frau leicht am Lenker, sodass beide stürzten. Während die Radfahrerin sich nur leichte Verletzungen zuzog, blieb der Bremer nach dem Zusammenstoß bewusstlos liegen. Er kam in eine Klinik und schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand der Mann unter Alkoholeinfluss, das Ergebnis der Blutentnahme steht noch aus. Er trug außerdem keinen Schutzhelm. (jfj)