Bei zwei Enthaltungen hat der Beirat Östliche Vorstadt einem Antrag der Linken zugestimmt, Lüftungsanlagen in Schulen finanziell zu fördern. „Dort soll es nicht zu einem Lockdown kommen“, sagte Helmut Kersting von den Linken. Der Beirat möge daher die zuständige Behörde bitten, den Schulen in der Östlichen Vorstadt sowie allen anderen Schulen in Bremen 400 Euro pro Klasse zur Verfügung zu stellen, um das Konzept der Lüftungsanlagen umzusetzen. Vorgeschlagen wurde es von der Max-Planck-Gesellschaft. Diese Lüftungsanlage soll bis zu 90 Prozent der Aerosolpartikel aus dem Klassenzimmer entfernen.

„Jeder Mensch produziert warme Luft, die nach oben steigt. Richtet man diesen Luftstrom nach draußen, nimmt er Aerosolpartikel und mögliche Coronaviren mit sich“, erläutert die Max-Planck-Gesellschaft das Prinzip der Lüftungsanlage. Und im Gegensatz zu teuren Lüftern kommt diese Anlage vergleichsweise günstig daher: Die einfache Konstruktion mit Materialien aus dem Baumarkt ist bereits ab 200 Euro zu haben. „Über jedem Tisch hängt in Deckenhöhe ein breiter Schirm, der mit einem Rohr verbunden ist.

Alle Rohre führen in ein zentrales Rohr, das wiederum durch ein gekipptes Fenster nach draußen führt" heißt es bei der Max-Planck-Gesellschaft. Ein Ventilator am Ende des Rohrs sorge dafür, dass die Luft aktiv nach außen transportiert werde. In einem Klassenraum in Mainz existiere zudem bereits seit dem Sommer ein Prototyp, der über 90 Prozent der Aerosole kontinuierlich entfernen soll.

CDU begrüßt den Antrag

„Quasi eine Dunstabzugshaube über jedem Sitz“, meinte Sona Terlohr von den Grünen und hält die Anlage für eine wichtige Unterstützung für die Schulen. Stefan Schafheitlin von Leben im Viertel (LiB) hielt das Thema jedoch für nicht ganz so einfach: „Ich kann die Wirksamkeit nicht einschätzen, es könnte aber eine falsche Sicherheit sein, in der sich die Leute wiegen.“ Peter Kadach von der CDU begrüßt hingegen den Antrag: „Wir können doch die Forderung aufstellen, dass die Lüftungsanlagen aufgestellt werden und dafür Geld bereitgestellt wird. Schaden kann es nicht.“

