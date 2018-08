Petra Többe sitzt im Vorstand der Lesben und Schwulen in der Union (LSU). (Christina Kuhaupt)

Petra Többe: Diese Frage höre ich häufig. Zuletzt fragte mich das eine Frau von der Frauenunion: „Ihr habt doch jetzt die Öffnung der Ehe, damit hat es sich doch eigentlich erledigt.“ Doch uns gibt es aus dem gleichen Grund wie die Frauenunion: Es gibt immer noch Themen, die nicht angegangen wurden. Und es geht auch darum, die Rechte, die wir haben, zu behalten. Es gibt bei uns in der Partei durchaus Leute, die sagen: „Ihr habt ja jetzt alles, ihr habt euren Spaß gehabt, jetzt drehen wir das Ding wieder zurück.“ Die Akzeptanz für LSBTQ (steht für: Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans und Queer; Anm. d. Red.) ist eben noch längst nicht in allen Bevölkerungsteilen angekommen.

Unser Grundgesetz ist quasi die Bibel des Zusammenlebens. Wir haben viele Zuwanderer, die sich an dem Grundgesetz orientieren sollen, und einige akzeptieren nicht unbedingt die Rechte der Frauen und die der LSBTQ-Gemeinde, weil sie das aus ihrem Umfeld nicht kennen.

Ich persönlich nicht. Ich kenne Syrer und Afghanen aus meinem Wohnort. Da gibt es auch öfter mal die Diskussion: Warum bist du nicht verheiratet? Warum hast du keinen Mann? Warum lebst du als Frau alleine – geht das überhaupt? Das ist manchmal schwierig zu vermitteln.

Das ist sehr unterschiedlich. Ich persönlich habe keine Probleme. Auch bei uns in diesem kleinen Ort, der knapp 10 000 Einwohner hat, gibt es keine Anfeindungen. Ein Freund hat mir erzählt, dass er in Braunschweig Probleme hat. Beim letzten CSD hörte ich einen von Vierteln in Hamburg erzählen, durch die er nicht mit seinem Freund gehen kann. Das gibt es wahrscheinlich überall. Doch im Großen und Ganzen sind wir schon akzeptiert und können ganz normal leben.

Ja, die machen jetzt den Prozess durch, den wir vorher hatten, denn das ist immer noch ein Thema, was sehr schwierig zu sehen ist. Gerade der letzte CSD in Bremen hat bei der Demo gezeigt, wie viele Transsexuelle es gibt. Mir sind noch nie so viele bei einem CSD aufgefallen wie in dieser Parade. Es kommt jetzt zu immer mehr Gesprächen, und wir kommen einen Schritt weiter. Der Schwule oder die Lesbe bleibt ja äußerlich der Mensch, der sie oder er war. Während der Transsexuelle sich aus Sicht der anderen verwandelt.

Das ist ein Thema, für das wir nach wie vor einstehen und wo wir noch versuchen, uns einzubringen.

Diese Gutachten bedeuten für Transsexuelle einen nervlichen und auch finanziellen Aufwand. Ein Richter in Leipzig soll sogar drei Gutachten verlangen. Es gibt mit Sicherheit Fälle, wo kein Gutachten nötig gewesen wäre – da war von vornherein klar, dass die Person im falschen Körper steckt.

Richtig, und diese Entscheidung ist endgültig. Ich kann nicht irgendwann sagen, jetzt möchte ich zu meinem ursprünglichen Geschlecht zurückkehren. Solche Fälle hat es schon gegeben, in denen Leute erst im Nachhinein festgestellt haben, wie schwierig eine Geschlechtsumwandlung ist.

Es gibt nun mal verschiedene Meinungen innerhalb der Volkspartei. Auch bei CSDs sind wir oft auf die Ehe für alle angesprochen worden mit dem Vorwurf, dass wir nicht dafür seien. Das stimmte nicht. Die Ehe für alle war aber gerade in der CDU ein Problem. Ich hatte den Eindruck, die Politiker hatten Angst vor ihrem eigenen Parteivolk, bloß war das schon wesentlich weiter.

Mit den ganz Konservativen wahrscheinlich nicht. Aber CDU und SPD, das sind ja beides Volksparteien, die ein sehr breites Spektrum abdecken. Und dadurch wird es immer Leute geben, die anderer Meinung sind.

Ja, insbesondere als Lesbe und gerade hier in Bremen. Da kriege ich öfter gesagt: „Was willst du denn in der CDU?“

Dass es in der Politik nicht nur um ein einziges Thema geht. Politik ist ein breites Feld, und eine Partei hat ein breites Spektrum. Ich bin vor 40 Jahren in die CDU eingetreten, da waren die Rechte von Lesben und Schwulen noch überhaupt kein Thema.

Nein. Ich habe mich erst vor ungefähr 20 Jahren geoutet, weil ich vorher neutral gelebt habe. Früher habe ich in Köln gewohnt und meine Ausbildung bei einem alten, konservativen Unternehmen gemacht. Damals war Köln nicht so offen wie heute, da durfte das nicht unbedingt gesagt werden.

Das ist unterschiedlich. Für viele ist es eine große Feier, andere sehen es als Demo. Für mich heißt der CSD Austausch – ich bin gern an den Ständen und diskutiere mit den Leuten. Ich finde es nicht schlimm, wenn wir angesprochen werden mit „Was wollt ihr denn hier?“ Das gehört dazu, solche Diskussionen machen mir Spaß.

Ich werde da sein, ich werde aber nicht auf einem Wagen mitfahren. Ich werde als Besucherin mitgehen, weil wir von der LSU keinen Stand haben. Aber vielleicht sind wir im nächsten Jahr mit der LSU vertreten.

CSD überall am gleichen Tag wäre blöd, weil viele hin- und herreisen – das wäre dann nicht mehr gegeben. Außerdem gibt es so viele verschiedene CSDs, die ansonsten untergehen würden, wie etwa der kleinste Christopher Street Day Deutschlands im Kreis Lüchow-Dannenberg.

Wir haben schon einen gewissen Einfluss. Allein dadurch, dass wir da sind. Die CDU kommt an uns nicht mehr vorbei. Wir haben eine ganze Reihe von Politikern, die uns unterstützen – bei der Union ist es „Die wilde Dreizehn“, das ist eine Gruppierung von Bundestagsabgeordneten deutschlandweit, mit denen wir uns regelmäßig treffen. Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen oder Dirk Toepffer, der CDU-Fraktionsvorsitzende in Hannover, setzen sich für unsere Ziele ein.

Das wäre natürlich das reformierte Transsexuellengesetz, aber derzeit arbeiten wir mit allen Mitteln daran, Kontakte zu Polizeistationen und den zuständigen Ministerien aufzubauen, damit sie Stellen zum Schutz der LSBTQ-Community einrichten. Es kommt immer wieder zu Übergriffen, die bislang in den Statistiken untergehen. Es gibt kaum Länder, die homophobe Übergriffe separat führen, wie es mit fremdenfeindlichen Angriffen der Fall ist – das ist jedoch unbedingt geboten. Genauso, wie das Thema Homosexualität in den Schulen und Schulbüchern sachlich zu behandeln.

Petra Többe sitzt im Vorstand der Lesben und Schwulen in der Union (LSU). Im Interview erzählt sie von fehlender Toleranz in der eigenen Community, der Ehe für alle und vom kleinsten Christopher Street Day Deutschlands.

Bremen war Vorreiter beim CSD

Der Christopher Street Day, kurz CSD, ist eine Parade von Homosexuellen, deren Ursprung in den Vereinigten Staaten liegt. Weltweit finden Paraden zu Ehren der Schwulen, Lesben, Transgender und Bisexuellen statt. Die größten Umzüge in der Bundesrepublik finden in Berlin und Köln statt. Der erste CSD weltweit fand im Jahr 1969 in New York statt. Zehn Jahre später, 1979, dann auch in Deutschland, genauer gesagt in Berlin und Bremen. Übrigens spricht man nur im deutschsprachigen Raum Europas vom Christopher Street Day. Im Rest der Welt gilt die Bezeichnung Gay Pride.

Der historische Ursprung der Parade liegt im New Yorker Stadtteil Greenwich Village. In den 1960er-Jahren gab es immer wieder Razzien in Lokalen, deren Kundschaft hauptsächlich aus schwul-lesbischer Klientel bestand. Das Hauptaugenmerk der Behörden lag auf den homosexuellen Latinos und Afroamerikanern. Am 28. Juni 1969 begannen transsexuelle Latinas und Dragqueens, sich gegen die Polizeiwillkür zu wehren. Es war der Auftakt zu tagelangen Straßenschlachten. Um des Aufstands, der in der Christopher Street begonnen hatte, zu gedenken, wurde ein Jahr später ein Komitee gegründet, das nun die alljährlichen Gedenkfeiern ausrichtet.