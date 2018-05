Lencke Steiner sitzt seit 2015 für die FDP in der Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Politisch steht Lencke Steiner vor spannenden zwölf Monaten. Im Mai kommenden Jahres möchte sie die FDP bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft als Fraktionsvorsitzende am liebsten in eine Jamaika-Koalition führen. „Nach 70 Jahren an der Macht muss die SPD weg“, hatte die 32-Jährige zuletzt mehrfach betont. Im Privatleben läuft es für Steiner derzeit etwas holprig. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat sie sich von ihrem Ehemann Philippe getrennt.

Mit dem 33-jährigen Unternehmer ist Steiner seit 2014 verheiratet. Beruflich ist die FDP-Politikerin in Bremen beheimatet. Den gemeinsamen Lebensmittelpunkt hatte das Ehepaar Steiner allerdings in Frankfurt. Und an eben dieser Konstellation ist die Ehe offenbar zerbrochen. "Da ist leider die gemeinsame Zeit nur sehr gering. Wir wollen aber weiterhin freundschaftlich in Kontakt bleiben", sagte sie der "Bild".

An großen Aufgaben mangelt es in den kommenden Monaten nicht. Denn mit der Bremer FDP hängt Steiner laut der neuesten Infratest-Umfrage im Auftrag des WESER-KURIER ein Jahr vor der Wahl bei sieben Prozent fest. Das sind ziemlich genau so viele Stimmen wie bei der Wahl 2015, als die FDP mit Steiner auf 6,6 Prozent der Wählerstimmen kam.