Herr Möhle, Gericht und Verteidigung haben sich darauf verständigt, dass es im Prozess um den massenhaften Sozialbetrug in Bremerhaven bei einer Bewährungsstrafe für den Angeklagten bleiben wird. Was haben Sie bei dieser Nachricht empfunden?

Klaus Möhle:Ich war einigermaßen entsetzt und, offen gestanden, auch ein wenig verstört. Das ist nahe an einem Justizskandal. Wenn man die Schwere der Taten bedenkt, dann ist mein Rechtsempfinden schon ziemlich erschüttert.

Worin besteht aus Ihrer Sicht das Missverhältnis zwischen der Schwere der Taten und der in Aussicht gestellten Sanktion?

Es hat zu den Hintergründen des Sozialbetrugsskandals bereits vor vier Jahren einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Bremischen Bürgerschaft gegeben. Dabei ist sehr deutlich geworden, dass der heutige Angeklagte als Vorsitzender zweier Bremerhavener Vereine über einen langen Zeitraum in krimineller Weise an genau den Stellen angesetzt hat, wo das Sozialsystem seine Schwächen hat. Mit fingierten Arbeitsverträgen für Migranten wurden ergänzende Zahlungen des Jobcenters erwirkt, für die es keine rechtliche Grundlage gab. Dieses System stellt sich aus meiner Sicht als wohlüberlegter, eiskalter Betrug dar. Der Schaden belief sich auf über 6 Millionen Euro. Und das soll mit einer Bewährungsstrafe abgegolten sein? Ich finde das nicht ausreichend.

Die Bremerhavener CDU hat auf die Ankündigung einer Bewährungsstrafe bereits reagiert. Sie findet das unverständlich, weil der Angeklagte bisher wenig zur Aufklärung der Taten beitragen habe. Teilen Sie diese Kritik?

Die teile ich voll und ganz. Nach meinem Empfinden kann ein Arrangement zwischen den Prozessparteien nur stattfinden, wenn sich der Angeklagte konstruktiv zeigt und zur Aufklärung beiträgt. Deshalb verwundert es mich schon, dass ihm eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt wird, obwohl in dieser Richtung noch nicht viel passiert ist.

Haben Landgericht und Staatsanwaltschaft keinen ausreichenden Ehrgeiz, den Dingen in der Hauptverhandlung auf den Grund zu gehen?

Das Gefühl habe ich ganz deutlich.

Der massenhafte Sozialleistungsbetrug war nur möglich, weil Bremerhavener Behörden es den Akteuren leicht machten. Hinweisen auf kriminelle Machenschaften wurde kaum ernsthaft nachgegangen. Kein Amtsträger ist dafür je belangt worden.

Auch das ist sehr unbefriedigend, gar keine Frage. Da hätte deutlich mehr passieren müssen.

Muss man befürchten, dass das weitgehende Ausbleiben von Konsequenzen für alle Beteiligten des Skandals einen Beitrag zur Staatsverdrossenheit liefert?

So weit muss man vielleicht nicht gehen. Bei mir ist einfach das Rechtsempfinden gestört. Das Urteil, so wie es sich abzeichnet, berücksichtigt nicht, wie perfide und systematisch über Jahre in Bremerhaven die Sozialkassen ausgenommen wurden. Da muss die Justiz eine deutlichere Ansage machen.

Das Gespräch führte Jürgen Theiner.

Zur Person

Klaus Möhle (68) gehörte 20 Jahre lang der Bremischen Bürgerschaft an, erst für die Grünen, später für die SPD. Er war Mitglied des Untersuch­ungsausschusses zum Bremerhavener Sozialbetrugsskandal.

Zur Sache

Gericht erwartet Geständnis

Der massenhafte Sozialleistungsbetrug in Bremerhaven, der in die Jahre 2013 bis 2016 fällt, kostete die Sozialkassen über 6 Millionen Euro. Abgewickelt wurde er über zwei Vereine. Sie statteten Zuwanderer aus Südosteuropa zum Schein mit niedrig dotierten Arbeitsverträgen aus, damit die Migranten auf dieser Grundlage beim Jobcenter aufstockende Sozialleistungen kassieren konnten. Einen Teil dieser Beträge, so sieht es die Staatsanwaltschaft, lieferten die Migranten anschließend bei der Vereinsspitze ab.

Gegen den früheren Vorsitzenden wird seit Herbst 2020 vor dem Bremer Landgericht wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug verhandelt. Vor wenigen Tagen teilte das Gericht mit, dass mit der Verteidigung eine Verständigung getroffen wurde, wonach der Angeklagte mit einer Bewährungsstrafe von knapp unter zwei Jahren Haft plus einer Geldstrafe rechnen könne. Voraussetzung ist ein Geständnis. „Die Verständigung wurde in öffentlicher Hauptverhandlung getroffen und dort äußerst ausführlich begründet“, betont Gerichtssprecher Jan Stegemann. Der Ausgang des Verfahrens stehe aber noch nicht fest. Es sei „Aufgabe der Kammer zu bewerten, ob die Einlassung des Angeklagten und sein zukünftiges Prozessverhalten den Anforderungen der Verständigung entspricht“.