Der ehemalige Bremer Polizeipräsident Ernst Diekmann. (Privat)

Der langjährige Bremer Polizeipräsident Ernst Diekmann ist am 9. Januar im Alter von 95 Jahren gestorben. Diekmann stand von 1976 bis zum Beginn seines Ruhestandes 1989 an der Spitze der Bremer Polizei. Bundesweit Aufsehen erregte der Sozialdemokrat im Jahr 1980: Damals kam es bei einem öffentlichen Gelöbnis von Bundeswehrrekruten im Weserstadion am Osterdeich zu stundenlangen gewaltsamen Auseinandersetzungen. Mehr als 1000 Beamte aus Bremen und Niedersachsen waren dabei im Einsatz. Als militante Demonstranten das Stadion stürmen wollten, entwickelte sich eine Straßenschlacht, deren Brutalität für Bremen neu war. Brandsätze wurden geworfen und Autos umgestürzt. Es kam zu Verletzten.

Im Nachgang übte Diekmann in einer Analyse heftige Kritik an der Bremer Landesregierung. In der Stadt gebe es einen „Nährboden“ für Terrorismus, weil in der Universität und anderswo von den Politikern geduldete „Naturschutzparks“ und „Freiräume“ für dessen Radikalität entstanden seien. Mit Straßenfesten, Hausbesetzungen und Bürgerinitiativen schaffe sich der Bremer „seine eigene Rechtsordnung“. Unmittelbare Folgen hatten diese Einlassungen gegenüber seinem Dienstherren nicht. Bei seiner Verabschiedung sagte der damalige Innensenator Peter Sakuth (SPD), Diekmann sei nie ein bequemer, sondern stets ein kritischer Präsident gewesen, der sich über das übliche Maß hinaus gesellschaftlich engagiert habe.

Auslandsaufenthalt in Afghanistan

Diekmann wurde 1924 in Bremen geboren und kam als 18-Jähriger zur Wehrmacht. Nach kurzer amerikanischer Kriegsgefangenschaft trat er 1946 in den Polizeidienst ein. Später unterrichtete er an der Landespolizeischule, wurde Referent beim Innensenator und dann Leiter der Polizeischule. Danach folgten Studienaufenthalte in England und in den USA als Vorbereitung für einen Einsatz im Ausland: Von 1971 bis 1973 arbeitete Diekmann im Auftrag des deutschen Innen- und Entwicklungshilfeministeriums als Regierungsberater und Leiter einer Polizei-Expertengruppe in Afghanistan. Ein Putsch und die Flucht von König Zahir Schah beendeten den Aufenthalt.

Schon als Polizeipräsident engagierte sich Diekmann ab 1984 beim Roten Kreuz. Nach seiner Polizeilaufbahn amtierte er von 1990 bis 1996 als Präsident des DRK-Landesverbandes Bremen. Für sein ehrenamtliches Engagement erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Auch in den vergangenen Jahren war Diekmann noch ehrenamtlich tätig und saß im Heimbeirat der Bremer Heimstiftung. Dort lebte er zuletzt in der Stiftungsresidenz Ichon-Park.