Starb im Alter von 82 Jahren: Claus Grobecker (Zweiter von links), hier umgeben von Harald Grunert, Christian Weber und Friedel A. Drautzburg (von links) - Archivbild. (Frank Thomas Koch)

Der langjährige Senator und Bremer Bundestagsabgeordnete Claus Grobecker ist tot. Der 82-Jährige SPD-Politiker verstarb am Dienstag. Grobecker, der als Funktionär der Industriegewerkschaft Druck und Papier Bekanntheit erlangte, begann seine politische Laufbahn 1970, als er für den Bremer Sozialdemokraten Hans Stefan Seifriz in den Bundestag nachrückte. Dem Bundestag gehörte er bis zur Niederlegung seines Mandats im Herbst 1983 an.

In der Endphase der sozialliberalen Koalition war er für wenige Monate als Parlamentarischer Staatssekretär für Jugend, Familie und Gesundheit Mitglied der Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt. In Bremen war Grobecker von 1986 bis 1991 unter den Bürgermeistern Hans Koschnick und Klaus Wedemeier zunächst Arbeits- und später Finanzsenator.