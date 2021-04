Die 33-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Nicolas Armer / dpa)

Eine 33-Jährige ist von ihrem zehn Jahre älteren Ehemann in der Bremer Altstadt am Sonntagabend schwer verletzt worden. Der 43-Jährige habe seine Frau geschlagen und gewürgt, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach waren die Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Altstadt gerufen worden, da dort ein Mann seine Frau verprügelte. Vor Ort hörten die Einsatzkräfte Schreie aus der Wohnung und öffneten die Tür gewaltsam und trafen auf den Mann, der auf seine am Boden liegende Frau einschlug. Die Polizei verhaftete den 43-Jährigen, der dabei erheblichen Widerstand leistete.

Die 33-Jährige wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. Gegen ihren Ehemann wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Da bei ihm der Verdacht auf eine psychotische Erkrankung vorliegt, wurde er in einer Psychiatrie untergebracht.