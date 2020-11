Wer im November heiratet, bleibt in Bremen unter sich. (Oliver Berg / dpa)

Wenn sich Paare in Bremen auf dem Standesamt das Ja-Wort geben wollen, bleiben sie in diesem November unter sich. Die rechtliche Eheschließung ist zwar weiterhin möglich, aber seit dem Monatsanfang dürfen sich dazu außer den Standesbeamtinnen und -beamten lediglich die Paare in den Trauzimmern der Standesämter Bremen-Mitte und Bremen-Nord versammeln. Das betrifft auch die Außentraustandorte wie das Gobelinzimmer im Rathaus.

Einen aktuellen Sachstandsbericht gibt die Innenbehörde mündlich auf eine Bitte der CDU hin in der Sitzung der Innendeputation der Bremischen Bürgerschaft an diesem Donnerstag ab 15 Uhr. Die stärkeren Einschränkungen, die Heiratswillige hinnehmen müssen, begründet das Ressort mit den steigenden Corona-Infektionen und höheren erforderlichen Gesundheitsschutzmaßnahmen durch strengere Kontakteinschränkung. Sie sind in der 19. Bremer Coronaverordnung festgeschrieben und gelten bis einschließlich 1. Dezember.

Auch Kinder haben keinen Zutritt

Demnach bekommen weder Kinder noch andere Familienmitglieder Zutritt zum Standesamt, lediglich Dolmetscher, falls erforderlich. Grundsätzlich werden keine Ausnahmen zugelassen. Einreisende aus Risikogebieten müssen zudem eine Reihe an gesonderten Regeln beachten.

Die Brautpaare dürfen die Standesämter nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Für das Trauzimmer gibt es dafür eine Empfehlung, auf die mit einem Gebotsschild hingewiesen wird. Grundsätzlich soll die Eheschließung laut Anweisung auf den amtlichen Teil gekürzt werden, um den zeitlichen Rahmen so eng wie möglich zu halten. Um Kontaktpersonen im Fall einer Infektion feststellen zu können, müssen die angehenden Eheleute ihre Telefonnummern und E-Mail-Adressen wahrheitsgemäß in eine Liste eintragen. Diese werde drei Wochen aufbewahrt, heißt es weiter, danach vorschriftsmäßig vernichtet.

Mehr zum Thema Kein Ja-Wort von der Behörde Corona-Pandemie lässt Hochzeitsfeier zweimal platzen Eigentlich hatten Volker Marwede und seine Braut ihre Hochzeit schon im Mai groß feiern wollen. ... mehr »

Außerdem müssen im Standesamt Ein- und Ausgang sowie die Wegführung deutlich erkennbar sein, ausreichend Abstände eingehalten werden und hinreichende Hygienevorkehrungen getroffen sein. Die Standesbeamtinnen und -beamten sollen möglichst eigene Arbeitsmittel verwenden und gemäß Verordnung selber entscheiden dürfen, ob sie in den Außentrauzimmern tätig sein wollen, in denen ein Mindestabstand von zwei Metern gefordert wird, oder ob ihnen das Risiko zu groß ist. Die Standesamtaufsicht weist auch darauf hin, dass die zu den Risikogruppen zählenden Beamtinnen und Beamten vom Einsatz in den Außentrauorten ganz freigestellt werden sollten.