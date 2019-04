James Last (robert freiberger)

Vier Jahre nach dem Tod von James „Hansi“ Last möchte der Beirat Hemelingen seinen wohl einzigen Weltstar ehren. Eine Straße, ein Platz, eine Kita oder eine Schule kommen in Betracht, künftig den Namen des Mannes zu tragen, der so viele Alben wie kein anderer Künstler in den deutschen Album-Charts platzieren konnte. Der Vorschlag stammt vom Bürgerschaftsabgeordneten Claas Rohmeyer (CDU). Weil Straßenbenennungen im Entscheidungsbereich der Beiräte liegen, stellte er einen Bürgerantrag an den Beirat Hemelingen. Schon einen Tag später habe der Beirat den Vorschlag grundsätzlich begrüßt. Rohmeyer schlägt vor, dass ein kleiner Platz an der Ecke Sattelhof/Helmholtzstraße im Ortsteil Sebaldsbrück den Namen James Last erhält. Der Platz liege „knapp 50 Meter vom Geburtshaus“ des Musikers entfernt. James Last wurde in der Helmholtzstraße geboren und wuchs dort auch auf.