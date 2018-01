Jürgen Conrad zieht verwaiste Eichhörchen groß. Nun trifft er vor Gericht auf seinen Vermieter, der die Auffangstation nicht länger dulden will. (Frank Thomas Koch)

Sie springen mühelos von Baum zu Baum und laufen behände auch die Stämme abwärts. Doch Eichhörnchen sind längst nicht mehr nur im Wald anzutreffen: Auch den Siedlungsraum des Menschen haben die Nager für sich erschlossen. Doch was passiert, wenn sich ein Tier verletzt? Oder verwahrlost entdeckt wird? Solche Eichhörnchen finden in Strom, am Stadtrand von Bremen, bei Jürgen Conrad ein Zuhause und werden dort von ihm gepflegt. Gegen Conrads Auffangstation gibt es allerdings Widerstand: Seit mehr als zwei Jahren hat der Betreiber massiven Ärger mit dem Vermieter des Hauses, in dem er die Tiere pflegt (wir berichteten). Dieser spricht von einer Verwahrlosung des Wohnraumes und hält die Haltung von Eichhörnchen für gesetzeswidrig. Anfang Februar steht nun ein Gerichtstermin an, bei dem sich Conrad und sein Vermieter gegenüber stehen werden.

Zusammen mit einer Bekannten betreibt Conrad seit fast zehn Jahren seine Auffangstation für Eichhörnchen. Die ehrenamtliche Arbeit finanziert er durch Spenden und ein Glücksrad, das sich auf Festen dreht. Mit seiner Pflegeeinrichtung für die Nager steht er nicht allein da: Bundesweit gibt es einen Verein, in dem sich gut 90 Auffangstationen um verwaiste oder verletzte Eichhörnchen kümmern – ein mittlerweile alle Bundesländer umfassendes Netzwerk, das Hilfe für Eichhörnchen leistet.

Eichhörnchen wandern in die Städte ab

Hintergrund ist, dass die oft intensiv bewirtschafteten Wälder den Tieren mittlerweile nur noch wenig bieten können. Deswegen wandern viele Eichhörnchen in die Städte ab, wo sie sich dann am Vogelfutter bedienen, das Tierfreunde in Futterhäuschen ausgelegt haben. Die größten Feinde der Tiere in der Stadt: der Straßenverkehr und Katzen.

Bei Conrad bekommen die verletzten und verwaisten kleinen Tiere eine besondere Milch, sie werden mit vielerlei Medikamenten von Parasiten wie Würmern, Flöhen und insbesondere Zecken befreit, und ab der fünften Lebenswoche erhalten die Eichhörnchen eine spezielle Breikost aus Körnern, Nüssen, Möhren, Gurken, Äpfeln und Birnen. Nach Aufenthalt in einer Auswilderungsvoliere werden alle Tiere wieder in die Freiheit entlassen. Dem Vermieter missfällt nicht nur, dass die Auffangstation in seinem Haus betrieben wird. Er stört sich auch an der angeblichen Verwilderung des Gartens von Conrad.

„Seitdem der in Rente gegangen ist, hat er sich von einem Tag auf den anderen verändert“, sagt Conrad im Hinblick auf seinen Vermieter. Der meckere schon, wenn das Gras im Rasen drei Zentimeter zu hoch gewachsen ist.“ Conrad schätzt die Aussichten, den Prozess zu gewinnen, als gut ein. „Ich betreibe kein Gewerbe, und wir stellen unsere Arbeit in Kürze auf eine noch solidere Basis, indem wir einen gemeinnützigen Verein zur Pflege der Eichhörnchen gründen werden“, sagt er.

Pockenvirus bedroht Eichhörnchen

Derzeit hält Conrad vier Tiere. Vor kurzer Zeit waren es weitaus mehr. „Seit einigen Jahren beobachte ich einen eklatanten Rückgang von Eichhörnchen in der Natur“, sagt er. Das sei eine ähnliche Entwicklung, wie sie sich im vergangenen Jahr auch bei Insekten und Singvögeln gezeigt habe. Conrad führt das darauf zurück, dass immer mehr Nahrungsquellen für Eichhörnchen wegfallen. In ausgeräumten Forsten finden Eichhörnchen wenig, was ihnen bekommt. Denn die meisten Bäume bilden erst spät im Leben Samen und Früchte, sodass alte, artenreiche Wälder die beste Lebensgrundlage für Eichhörnchen bieten.

Einen Rückgang der Art kann Henrich Klugkist von der Abteilung Naturschutz beim Bremer Umweltsenator nicht bestätigen, denn zu den Beständen des Eichhörnchens in Bremen liegen nach seinen Angaben keinerlei Daten vor. Und aus der Wissenschaft ist bekannt, dass Eichhörnchenbestände in Abhängigkeit vom Nahrungsangebot stark schwanken.

Ernstzunehmende Gefährdungen für das Europäische Eichhörnchen kündigen sich jedoch von zwei anderen Seiten an: Sein naher Verwandter, das Grauhörnchen, lebt zwar eigentlich in Nordamerika, wurde jedoch als Reisemitbringsel in Großbritannien ausgesetzt und hat dort das heimische Eichhörnchen fast verdrängt. Inzwischen kommt das Grauhörnchen auch in Italien und der Schweiz vor, von wo es nicht mehr weit bis zur deutschen Grenze ist. Und seit Mitte 2017 dringt eine neue Hiobsbotschaft für Eichhörnchen aus dem Raum Berlin: Dort breitet sich unter den Tieren ein neues Pockenvirus aus, das zu schweren Entzündungen am ganzen Körper und zum qualvollen Tod der Tiere führt.

Egal, wie das Urteil auch im anlaufenden Prozess am Ende ausfällt, Conrad will sich auf jeden Fall weiter für Eichhörnchen einsetzen. „Das ist mein Lebenswerk“, sagt er, „damit betreibe ich aktiven Naturschutz.“ Bei der Freisetzung der aufgepäppelten Tiere achtet Conrad besonders darauf, dass sie von Krähen oder Katzen unbehelligt bleiben und dass nur wenig Straßenverkehr herrscht.