Studenten und Behinderte leben gemeinsam in einer Wohngemeinschaft des Martinsclubs. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Auch als Mensch mit geistiger und mehrfacher Behinderung möglichst selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben – das ist das Ziel des 2014 in Bremen beschlossenen Landesaktionsplans. Er trägt den etwas sperrigen Titel „Ambulantisierung stationärer Wohnangebote“. Das Vorhaben geht auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen zurück. Danach sollen Behinderte nicht länger gezwungen sein, in speziellen Heimen zu leben. Stattdessen sind Hilfen und eventuell persönliche Assistenzen auch bereit zu stellen, wenn Behinderte eigene Wohnungen beziehen. Der Landesaktionsplan sah deshalb vor, dass jährlich rund fünf Prozent der Plätze in Bremer Wohnheimen ab- und entsprechende ambulante Angebote aufgebaut werden.

Seitdem sind an vielen Stellen der Stadt zahlreiche Projekte verwirklicht worden: In Huckelriede wurde beispielsweise ein Heim für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung komplett aufgelöst. 19 der 24 früheren Bewohner konnten in eigene Wohnungen im Quartierszentrum Huckelriede ziehen, fünf Menschen wurden in anderen stationären Einrichtungen untergebracht.

Ein anderes Modellprojekt des Martinsclubs hat eine inklusive Wohngemeinschaft auf den Weg gebracht. Vier Studenten und vier Menschen mit Einschränkungen wohnen in einem eigens dafür hergerichteten Altbau im Bremer Barkhof zusammen. Die wöchentlichen Einkaufs- und Putzpläne handeln die Bewohner unter sich aus, wie in jeder anderen WG auch.

Hinter Vorgaben zurückgeblieben

Doch unterm Strich konnten die Vorgaben des Landesaktionsplanes bislang nicht erfüllt werden. Das geht aus einem Bericht der Sozialsenatorin hervor, der auf der jüngsten Sitzung der Sozialdeputation vorgestellt wurde. Die angepeilte Zielmarke von fünf Prozent weniger an stationären Plätzen wurde in keinem einzigen Jahr erreicht. Seit 2011 ist die Zahl dieser Plätze demnach lediglich von 907 auf 825 gesunken, was einer durchschnittlichen Rate von knapp 1,2 Prozent pro Jahr entspricht.

Deutlich stärker gestiegen sind dagegen die ambulanten Wohnangebote. Verfügte die Stadt 2013 für 337 Menschen über entsprechende Plätze, so werden es am Ende dieses Jahres 491 sein. Das entspricht einem Zuwachs von durchschnittlich 8,4 Prozent pro Jahr.

Wer erstmals Leistungen beantragt – also als Behinderter das Elternhaus verlässt – wählt zunehmend ambulante Wohnangebote, erklärt der Bericht diese Diskrepanz. Ein zweiter Faktor: Wenn Menschen aus stationären Einrichtungen ausziehen, werden deren Wohnplätze durch neue Leistungsberechtigte belegt, die zum Beispiel aufgrund des hohes Alters wieder eine stationäre Einrichtung benötigen.

Allerdings räumt die Sozialbehörde auch ein, dass sie den Aufwand ihrer Klientel für den Wechsel von einem Heim in die eigene Wohnung unterschätzt habe. Denn die Bewohner und ihre Angehörigen oder die rechtlichen Betreuer seien an allen Umwandlungsentscheidungen und Projektschritten zu beteiligen. „Ihre Wünsche an die zukünftige Wohnform stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten und sind handlungsleitend für alle Akteure“, wird im Bericht betont.

In der Praxis gebe es besonders bei Eltern viele Ängste, sagte der Landesbehindertenbeauftragte Joachim Steinbrück. „Mir hat eine Mutter bei einer Besichtigung mal gesagt, wie sehr es sie umtreibt, dass ihre Tochter nun unbeaufsichtigt kochen wird.“ Doch alle Erfahrungen in den bisherigen Projekten bestätigten die Binsenweisheit, dass der Mensch mit seinen Aufgaben wachse. „Und das ist doch das, was wir wollen.“ Steinbrück findet, man solle sogar noch mutiger werden, etwa, "wenn wir uns neue ambulante Wohnformen vorstellen, in denen auch hoher Betreuungsaufwand möglich sein muss".

Der Bericht der Sozialsenatorin gibt zwischen den Zeilen auch Hinweise, dass sowohl finanzielle Interessen der Betreiber stationärer Einrichtungen als auch Personalvertretungen die Entwicklung verzögern. Diese gehen offenbar mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten an die Aufgabe heran, sich auf ambulante Betreuung umzustellen. „Einige Träger machen gut mit, andere zieren sich noch“, sagte der Abgeordnete Klaus Möhle (SPD), Vorsitzender der Sozialdeputation.

Bremerhaven befürchtet hohe Kosten

Auch der Magistrat in Bremerhaven gehört offenbar zu den Bremsern. Nach dem Bericht der Sozialsenatorin ist die angestrebte Entwicklung zu weniger Heimplätzen in der Seestadt durch die finanziellen Rahmenbedingungen torpediert worden. Tatsächlich kam es sogar zu einem Ausbau von 284 Plätzen im Jahr 2011 auf aktuell 314. Die Zahl ambulanter Wohnmöglichkeiten ist dagegen mit 112 seit 2013 unverändert geblieben. Der Landesaktionsplan hat in Bremerhaven de facto nicht stattgefunden.

Der Hauptgrund: Ein hoher Anteil der Bewohner in den dortigen Einrichtungen stammt aus dem Landkreis Cuxhaven, der auch die Kosten für die Unterbringung trägt. Bei einem Umzug in ein ambulantes Wohnprojekt könnten diese Kosten vom Landkreis auf den Magistrat der Stadt Bremerhaven übergehen.

Erst ab 2020 hat das Bundesteilhabegesetz dieses Risiko ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund wurden in Bremerhaven bislang nur zwei neue Angebote als stationäre Wohnformen in Apartmenthäusern mit Einzel- und Zweierapartments geschaffen, die später relativ schnell in ambulantes Wohnen umgewandelt werden können.