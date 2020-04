Fast menschenleer trotz guten Wetters: der Strand vor dem Cuxhavener Ortsteil Döse. (Mohssen Assanimoghaddam/DPA)

Erfolge von Bürgern sind Mangelware. Ob Aufenthalt in der eigenen Ferienwohnung, ob Übernachtung im Campingbus, ob Zugang zum Strand, ob Kirchenbesuch, Geburtstagsparty oder Demonstration: Die sieben niedersächsischen Verwaltungsgerichte von Oldenburg bis Göttingen haben bislang fast alle Eilanträge gegen die von den Behörden verfügten Einschränkungen wegen der Corana-Krise abgewiesen. Der durchgängige ­Tenor lautet: Gesundheitsschutz geht Grundrechten vor.

Einzig die Inhaberin eines Lebensmittelstandes auf einem Bauernhof im Landkreis Harburg drang mit ihrem Anliegen durch – wenn auch nur indirekt. Das Verwaltungsgericht (VG) Lüneburg wies ihren Antrag zwar mangels eines konkreten Verkaufsverbots als unzulässig ab. Aber die 6. Kammer stellte gleichzeitig klar, dass eine Direktvermarktung beim Einhalten des gebotenen Abstands durchaus zulässig sei.

In insgesamt 48 Verfahren haben sich Bürger und Gewerbetreibende mittlerweile an die niedersächsische Justiz gewandt, um gegen amtliche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorzugehen. Dies teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg, bei dem die Prozesse zentral erfasst werden, dem WESER-KURIER auf Anfrage mit. Einige Fälle laufen danach zwar noch, und einige Verfahren haben sich inzwischen durch eine neue Rechtslage erledigt. Aber in nahezu allen bereits entschiedenen Fällen kassierten die Betroffenen vor Gericht eine Niederlage.

So schmetterte kurz vor Ostern das VG Stade den Antrag auf Nutzung einer Zweitwohnung in Cuxhaven ab. Vorher schon hatten die Richterkollegen in Oldenburg zwei Rheinland-Pfälzern die Unterkunft in ihrer Zweitwohnung in der Krummhörn (Landkreis Aurich) untersagt.

Auch den Bezug einer eigenen Ferienwohnung im Landkreis Friesland verbot das VG Oldenburg. Hiergegen hat der unterlegene Antragsteller Beschwerde beim OVG eingelegt; darüber hat die zweite Instanz nach Angaben von Gerichtssprecherin Gunhild Becker noch nicht entschieden. Weitere Verfahren wegen Zweitwohnungen sind auch bei den Verwaltungsgerichten in Braunschweig in Hannover anhängig.

Geburtstagsfeier untersagt

In Göttingen scheiterte ein 50-Jähriger, der mithilfe des dortigen Gerichts seine geplante Geburtstagsfeier „in großer Runde“ mit mehr als 50 Gästen durchsetzen wollte. Die Stadt hatte private Veranstaltungen in dieser ­Größenordnung ebenso untersagt wie die Beherbergung von Personen zu touristischen Zwecken. Diese Beschränkungen seien gerechtfertigt, befanden die Richter. Die Gefahr einer Verbreitung der Krankheit sei hier besonders groß. Der Mann legte Beschwerde beim OVG ein. Doch dort wurde die Sache für erledigt erklärt: Die angegriffene Allgemeinverfügung der Stadt wurde inzwischen von der viel schärferen Verordnung des niedersächsischen Sozialministeriums in Hannover abgelöst. „Damit ist der ursprüngliche Streitgegenstand weggefallen“, erklärte ein Sprecher der Stadt.

Negativ ging auch der Eilantrag eines aus dem Kreis Leer stammenden Wohnmobiltouristen aus, der sich zu den Feiertagen küstennahe Parkplätze in den Kreisen Aurich und Wittmund erstreiten wollte. Das VG Oldenburg befand, dass die Gewährleistung einer intensivmedizinischen Versorgung Vorrang vor der Reiselust eines Einzelnen habe: „Der Wohnmobilist muss sich gegebenenfalls andere Zielorte suchen oder ganz darauf verzichten.“ Ebenfalls eine Abfuhr holte sich der gewerbliche Betreiber von Fischteichen im Kreis ­Oldenburg, der sich gegen die Schließung seiner Anlage wehren wollte. Hier überwiege der Gesundheitsschutz, erklärte die 7. Kammer. Bei Abwägung der wirtschaftlichen Interessen des Antragsstellers müsse man auch die Unterstützungsleistungen durch Bund und Land für Kleinunternehmen mit in den Blick nehmen.

Das VG Hannover bestätigte nicht nur das Verbot einer Demonstration „gegen das totale Versammlungsverbot unter dem Deckmantel der Epidemiebekämpfung“. Die Richter gaben in der Karwoche auch dem von der Region Hannover verfügten Verbot von Zusammenkünften in Kirchen, Moscheen und Synagogen ihren Segen. Das Recht auf freie Religionsausübung habe „hinter dem überragenden Interesse der Allgemeinheit an Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung zurückzustehen“.

Das OVG selbst wies am Dienstag in erster Instanz in einem Normenkontroll-Eilverfahren das Ansinnen eines Tankstellenbetreibers zurück, der für seine Waschanlage das „Durchführen von vor- und nachgelagerten Reinigungsschritten durch die Kunden“ ermöglichen wollte. Die Landesverordnung erlaubt nur den Betrieb von vollautomatischen Waschstraßen. Das in dieser Vorschrift ebenfalls erlassene Verbot, auf Wochenmärkten Blumen und Pflanzen zu verkaufen, ist Gegenstand eines weiteren Eilverfahrens vor dem Lüneburger OVG.

Beim Verwaltungsgericht Stade liegt der Eilantrag eines Wassersportvereins, der sich mit Hilfe der Justiz Zutritt zu den Stränden der Gemeinde Wurster Nordseeküste verschaffen will. Weitere laufende Verfahren in Hannover und Braunschweig betreffen Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen. Neu anhängig ist beim Verwaltungsgericht Göttingen die Klage eines Fitness-Studios gegen die Schließung.