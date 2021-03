Terminshopping ist derzeit in Bremen möglich, komplett öffnen dürfen Geschäfte aber nicht. (Christoph Soeder / dpa)

Die Beschränkungen für den Einzelhandel durch die geltende Corona-Verordnung bleiben in Bremen bestehen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Bremen bestätigt und Eilanträge eine Elektronikfachmarktes, eines Bekleidungsgeschäftes sowie zweier Gemischtwarenläden abgelehnt (Az. 1 B 89/21; 1 B 95/21; 1 B 103/21).

In ihren Anträgen beriefen sich die Geschäfte darauf, dass die Verordnung die Berufsausübungsfreiheit und ihr Recht auf Gleichbehandlung verletze, da seit Anfang März körpernahe Dienstleistungen in Bremen wieder angeboten werden dürfen. Zwar dürfen die Geschäfte in Bremen derzeit zum Terminshopping öffnen, jedoch stelle das eine Beschränkung in der Wirtschaftlichkeit für die Unternehmen dar, begründeten die Geschäfte ihren Antrag. Laut Verordnung ist bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 beim Terminshopping ein Kunde auf 40 Quadratmeter Fläche zulässig.

Corona-Verordnung: OVG Bremen sieht keine Ungleichbehandlung von Händlern

Die Richter verwiesen darauf, dass die angeordnete Schließung jedoch nicht die Grenzen der Verhältnismäßigkeit überschreite. Es sei Ziel der Regelung, dass durch sie und weitere Maßnahmen das Infektionsgeschehen aufgehalten und die Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesenkt werde.

„Zur Erreichung dieses Ziels trage die Schließung von Einzelhandelsgeschäften als Teil eines Gesamtpakets von Maßnahmen zur Reduzierung von Kontakten und damit des Infektionsgeschehens bei“, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Bei der Schließungsverfügung handele es sich auch nicht um eine ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung nach Artikel 14 des Grundgesetzes. Weil die befristeten Schließungen in der Regel nicht zu einem Eingriff in die Substanz der Betriebe führen, weil viele Betriebe finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern bekommen.

Auch den Gleichheitssatz sahen die Richter in ihrem Urteil nicht gefährdet. Die Erlaubnis körpernaher Dienstleistungen stelle in diesem Zusammenhang keine unzulässige Ungleichbehandlung dar. Der Senat habe mit dieser Regelung seinen Gestaltungsspielraum nicht überschritten.

In der Corona-Verordnung seien explizit die Bereiche aufgelistet, die für den Grundbedarf der Bevölkerung wichtig seien. Der Gleichheitssatz sei auch nicht durch die Öffnung von Buchhandlungen, Blumengeschäften und Gartencentern gefährdet. Buchhandlungen hätten einen besonderen Versorgungsauftrag hinsichtlich der Informations-, Presse- und Wissenschaftsfreiheit und bei der Deckung des schulischen Bedarfs. Blumenläden und Gartencenter deckten mit ihren Waren in der beginnenden Frühjahrszeit die Angebote des täglichen Bedarfs ab und hätten ihr Angebot zudem häufig unter freiem Himmel.